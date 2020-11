Επίθεση σε συναγωγή και πυροβολισμoί στο κέντρο της Βιέννης – Αναφορές για νεκρό και αρκετούς τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Αυστρίας, καθώς σύμφωνα με την εφημερίδα Kronen Zeitung έχει πραγματοποιηθεί επίθεση σε συναγωγή στο κέντρο της Βιέννης. Μάλιστα, γίνεται λόγος για αρκετούς τραυματίες.

Επίσης, το ίδιο Μέσο αναφέρεται σε πυροβολισμούς, με την Αστυνομία να επιβεβαιώνει μεγάλη ανάπτυξη δυνάμεων της, χωρίς όμως να αναφέρει τον λόγο.

Η εφημερίδα τόνισε ότι η επίθεση έγινε στον δρόμο όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη συναγωγή της αυστριακής πρωτεύουσας, ενώ και άλλα ΜΜΕ της χώρας ανέφεραν πυροβολισμούς στην περιοχή μιας γειτονικής πλατείας.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, που επικαλείται η Kronen Zeitung, ένας φρουρός αστυνομικός λέγεται ότι πυροβολήθηκε και η κατάστασή του είναι σοβαρή. Πρόσθεσε ότι ο δράστης παραμένει ασύλληπτος και η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό.

Από την πλευρά της, η εφημερίδα Falter, επικαλούμενη το υπουργείο Εσωτερικών, έκανε λόγο για έναν νεκρό.

Σε ένα βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα από το σημείο, ακούγονται οι ήχοι από όπλα, ενώ εμφανίζονται δύο άνθρωποι να τρέχουν για να καλυφθούν από τα πυρά.

#BREAKING: Austrian police responding to shooting incident near synagogue in capital of Vienna - Kronen Zeitung pic.twitter.com/d3vu80Hwrc — I.E.N. (@BreakingIEN) November 2, 2020

Η Αυστριακή Αστυνομία, με μήνυμά της στο Twitter, κάνει λόγο για αρκετούς τραυματίες, συμβουλεύοντας τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Shots fired in the Inner City district - there are persons injured - KEEP AWAY from all public places or public Transport - don't share any Videos or Fotos! — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

Η ισραηλινή θρησκευτική κοινότητας στην Αυστρία κάλεσε όλους τους Εβραίους πολίτες να μην εγκαταλείψουν τα διαμερίσματα ή τα σπίτια τους, σύμφωνα με την Kronen Zeitung.