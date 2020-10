Σοκ στη Φιλαδέλφεια: Αυτοκίνητο παρασύρει αστυνομικό σε διαδήλωση κατά της αστυνομικής βίας

Τουλάχιστον ένας αστυνομικός χτυπήθηκε από αυτοκίνητο που όρμησε πάνω στις δυνάμεις του νόμου κατά τη διάρκεια διαδήλωσης τη Δευτέρα το βράδυ στους δρόμους της Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.

Η διαδήλωση ήρθε στον απόηχο ενός ακόμα τραγικού περιστατικού, όταν ένας Αφροαμερικανός οπλισμένος με μαχαίρι έπεσε νεκρός από σφαίρες της αστυνομίας. Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, ο Water Wallace έφερε μεν μαχαίρι, δεν απείλησε ωστόσο κανέναν.

I’m in the Cobbs Creek neighborhood of Philadelphia, where police shot a Black man less than an hour ago. Witnesses say he had a knife but was not charging police. Numerous shell casings are in the street. Neighbors are irate, crying, yelling at police. pic.twitter.com/oWtIJTDdUw

— Ellie Rushing (@EllieRushing) October 26, 2020