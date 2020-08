Τραμπ: Είναι αισχρό να γονατίζουν οι παίκτες στον εθνικό ύμνο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή. πως είναι αισχρό να γονατίζουν οι παίκτες κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάστηκε... αδιάβαστος σχετικά με τα νούμερα τηλεθέασης του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ του κόσμου, τα οποία ήθελε να βρίσκονται σε... πτώση επειδή ο κόσμος αντιδρά στο γονάτισμα των NBAers.

«Όταν βλέπω τον κόσμο να γονατίζει την ώρα του εθνικού ύμνου και να μην σέβεται τη σημαία μας, αυτό που κάνω προσωπικά είναι να κλείσω την τηλεόραση. Νομίζω ότι είναι αισχρό!», είπε αρχικά ο Τραμπ προσθέτοντας:

«Δουλέψαμε με το ΝΒΑ όλο αυτόν τον καιρό για να ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα, τους πίεσα να επιστρέψουν στο γήπεδο και μετά βλέπω τους πάντες να γονατίζουν. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από μένα. Όταν το βλέπω, κλείνω αμέσως την τηλεόραση. Δεν έχω το παραμικρό ενδιαφέρον για τον αγώνα. Το ίδιο κάνουν πολλοί ακόμη, όχι μόνο εγώ».

Αναφερόμενος στα νούμερα της τηλεθέασης, μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι... «έπεσαν επειδή οι παίκτες γονατίζουν», κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις του Sports Media Watch, η τηλεθέαση των αγώνων παρουσίασε αύξηση 14% σε σχέση με τον μέσο όρο πριν από το lockdown, τον Μάρτιο.

Τέλος, σχολίασε και το κίνημα «Black Lives Matters», δηλώνοντας: «Κανείς δεν έχει κάνει κάτι καλύτερο από μένα για την μαύρη κοινότητα. Με μοναδική πιθανή εξαίρεση τον Αβραάμ Λίνκολν. Η αναδιάρθρωση, οι ευκαιρίες που τους δίνονται, τα καλύτερα νούμερα εργασίας στην ιστορία. Ξανά θα πω, κανείς δεν τα έχει πάει καλύτερα από μένα για την μαύρη κοινότητα. Θα κάνω μόνο μια εξαίρεση: τον Αβραάμ Λίνκολν».

President Trump calls NBA players "disgraceful" for kneeling during anthem, implies that he's done more for the black community than Abraham Lincoln pic.twitter.com/C5YJW3pAps

— gifdsports (@gifdsports) August 5, 2020