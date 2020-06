Μυστικό σχέδιο εισβολής της Τουρκίας στην Ελλάδα αποκαλύπτουν απόρρητα έγγραφα

Ένα «μυστικό σχέδιο» που είχαν εκπονήσει οι Ένοπλες Δυνάμεις της Τουρκίας για εισβολή στην Ελλάδα και το οποίο φέρει το όνομα ενός Οθωμανού στρατιωτικού διοικητή του 11ου αιώνα, που δρούσε κατά τη Βυζαντινή Εποχή, φέρνει στο φως της δημοσιότητας -μέσω σχετικών εγγράφων- η ιστοσελίδα Nordic Monitor. Πρόκειται για τον Τσάκα Μπέη (Çaka Bey), ο οποίος από το 1088 μέχρι το 1091 κατέλαβε τη Μυτιλήνη, τη Χίο, τη Σάμο, τη Ρόδο και άλλα ελληνικά νησιά.

Το κείμενο φέρει την υπογραφή του Αμπντουλάχ Μποζκούρτ (Abdullah Bozkurt), Τούρκου δημοσιογράφου που είχε φέρει στη δημοσιότητα κάποια άλλα έγγραφα, σύμφωνα με τα οποία υπήρχε σχέδιο της Άγκυρας για την απαγωγή των οκτώ Τούρκων αξιωματικών που ζήτησαν άσυλο στην Ελλάδα. Όπως αναφέρεται στο εν λόγω ρεπορτάζ, τα σχέδια αυτά για εισβολή στη χώρα μας βρίσκονται στο συρτάρι του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τα οποία πρέπει να έμεναν απόρρητα.

Όπως ισχυρίζεται ο δημοσιογράφος που ζει πλέον μόνιμα στη Σουηδία, τα σχέδια αυτά έκαναν την εμφάνισή τους σε μια παρουσίαση που εκπονήθηκε από το Γενικό Επιτελείο της γειτονικής χώρας και αφορά ένα σχέδιο μυστικής στρατιωτικής επιχείρησης με την ονομασία «TSK Çakabey Harekât Planlama Direktifi».

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα του Nordic Monitor, όπου παρουσιάζονται και τα σχετικά έγγραφα, «το έγγραφο είχε συνταχθεί στις 13 Ιουνίου του 2014, γεγονός που υποδηλώνει ότι πιθανότατα ενημερώθηκε και οριστικοποιήθηκε εκείνη την ημερομηνία μετά από έλεγχο μιας παλαιότερης έκδοσης και πιθανότατα εξακολουθεί να είναι ενεργό».

