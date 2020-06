Πυροβόλησαν πρώην αστυνομικό σε live μετάδοση στο Facebook

Με τη ζωή του πλήρωσε ένας 77χρονος πρώην αστυνομικός στις ΗΠΑ την προθυμία του να βοηθήσει φίλο του κοσμηματοπώλη, στο κατάστημα του οποίου γίνονταν λεηλασίες.

Ο David Dorn έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς των ανθρώπων που είχαν εισβάλει και λεηλατούσαν το κατάστημα στο Σεντ Λούις του Μιζούρι χθες τα ξημερώματα, όπως αναφέρει η Daily Star.

Το πτώμα του βρέθηκε πάνω στο πεζοδρόμιο από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο έπειτα από αναφορές για ληστεία και πυροβολισμούς. Όπως ανέφερε ραδιοφωνικός σταθμός, είχε τραύμα από σφαίρα στο πάνω μέρος του σώματός του.

We are saddened to learn that retired police Captain David Dorn was shot to death by looters. It’s deeply disturbing that his killing was streamed live on @Facebook . Please pray for the family of retired Captain Dorn & all LEOs across the country. https://t.co/SN6R7FSAHN

Ο Marquaello Futrell παρακολούθησε το βίντεο στο Facebook Live και, όπως είπε, του προκάλεσε ναυτία. «Ο άνθρωπος πυροβολήθηκε έτσι απλά και σκοτώθηκε έξω από το κατάστημα. Είναι άλλο πράγμα να είσαι θύμα ληστείας κι άλλο να κείτεσαι στο ίδιο στου το αίμα, να ζητάς βοήθεια και να μην έρχεται κανείς, παρά μόνο άνθρωποι να βλέπουν το θάνατό σου μέσω Facebook».

How is David Dorn's story not been mentioned by every reporter? https://t.co/4xMTPvdGjo

Ο Rasheen Aldridge, αντιπρόσωπος των Δημοκρατικών, είδε επίσης το όλο περιστατικό μέσω της πλατφόρμας live-streaming. «Τα πράγματα βγήκαν εκτός ελέγχου εκεί όπου σκοτώθηκε ο άνδρας, το να βλέπεις το σώμα του, εννοώ μέσω Facebook, ήταν, ξέρεις... όπως είδαμε το σώμα του Τζορτζ Φλόιντ, και ξέρεις πως δεν είναι αυτή η αλλαγή για την οποία αγωνιζόμαστε».

Το βίντεο έχει πλέον κατέβει, όπως γράφει η εφημερίδα.

Ο Dorn είχε υπηρετήσει στο μητροπολιτικό αστυνομικό τμήμα του Σεντ Λούις για 38 χρόνια πριν συνταξιοδοτηθεί το 2007.

"For 38 years David Dorn was a police officer in the city of St. Louis. No one ever accused Dorn of racism, he was black. He's dead now, he was murdered last night by the mob." pic.twitter.com/hszxwYSn7h

Tucker Carlson On The Violence Against Cops By The Mob

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό και δεν έχει γίνει καμία σύλληψη.

Η οργή ξεχειλίζει στις ΗΠΑ και οι διαδηλώσεις παίρνουν βίαιη τροπή μετά τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ την περασμένη εβδομάδα στη Μινεάπολη από λευκό αστυνομικό.

David Dorn was 77. He spent four decades protecting people as a police officer in St Louis and then came out of retirement to keep serving as Moline Acres' police chief.

Looters shot him in the torso & he died bleeding on a sidewalk

This chaos must endhttps://t.co/taCubEsFEU pic.twitter.com/98dOYChn8q

— Nate Madden (@NateOnTheHill) June 2, 2020