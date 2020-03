Κορονοϊός Ισπανία: Το τελευταίο 24ωρο πέθαναν 462 άνθρωποι – Στους 2.182 οι νεκροί

Εκτός ελέγχου βρίσκεται η εξάπλωση του κορονοϊού στην Ισπανία. Ο αριθμός των νεκρών έφθασε τους 2.182, με 462 νέους θανάτους το τελευταίο 24ωρο.

Τα καταγεγραμμένα κρούσματα αυξήθηκε από χθες κατά 4.517, για να φθάσει στα 33.089 κρούσματα.

Εν τω μεταξύ η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε την παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης κατά 15 ακόμη ημέρες, μετά την αρχική κατάσταση ανάγκης 15 ημερών που είχε ανακοινωθεί στις 14 Μαρτίου, προκειμένου να αντιμετωπίσει την εξάπλωση του κορονοϊού.

Η επιβολή της κατάστασης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο απαγορεύει όλες τις αναγκαίες μετακινήσεις.

Η Ισπανία καταλαμβάνει τη θλιβερή δεύτερη θέση στην Ευρώπη αναφορικά με το πλήγμα από τον κορονοϊό, μετά την Ιταλία.

Ο Βρετανός επιχειρηματίας Ed Leon Klinger ανέβασε στο Twitter ένα σύντομο αλλά αποκαλυπτικό βίντεο με την τραγική κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία της χώρας.

Ένας διάδρομος γεμάτος ασθενείς να περιμένουν, κάποιοι από αυτούς ξαπλωμένοι στο πάτωμα.

Το μήνυμά του είναι απλό: Μείνετε σπίτι.

Video of a hospital in Spain. Watch it. Watch it again with the volume up.

Now cancel that brunch.

Postpone that coffee meet-up.

Rain check that dinner with friends.

Sucks doesn’t it? But not as hard as this 👇#COVIDー19 #coronavirus #StayAtHome

pic.twitter.com/LM9BnFQf3E

— Ed Leon Klinger (@edleonklinger) March 22, 2020