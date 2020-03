Το ημερολόγιο καραντίνας μιας Γερμανίδας: «Μου λείπουν τα παιδιά μου τόσο πολύ»

Μπορεί η Γερμανία να μετρά πολύ λιγότερα θύματα του κορονοϊού σε σχέση με τις υπόλοιπες μεγάλες χώρες της Ευρώπης -εξαιρουμένης της Ρωσίας- με 26 άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους, ωστόσο τα κρούσματα την κατατάσσουν στην πέμπτη θέση της παγκόσμιας λίστας, καθώς έχουν νοσήσει περίπου 10.000 άτομα (συγκεκριμένα 9.877 σύμφωνα με την τελευταία επίσημη καταγραφή).

Πολλοί είναι οι κάτοικοι της χώρας που δίνουν τη μάχη τους με τον ιό, μεταξύ των οποίων και μια δικηγόρος, η οποία σε ένα άτυπο ημερολόγιο στο Twitter καταγράφει την περιπέτειά της. Η 48χρονη Καρολίν Πράισλερ περιγράφει τα συμπτώματα και τα συναισθήματά της σε αυτήν τη δύσκολη για εκείνη περίοδο, ενώ εξέφρασε και τη μεγάλη λύπη που νιώθει για το γεγονός ότι δεν μπορεί να αγκαλιάσει τα τρία παιδιά της.

«Μου λείπουν τα παιδιά μου τόσο πολύ. Σε όλους μας λείπε αυτή η αγκαλιά», δήλωσε η Πράισλερ σε τηλεφωνική της συνέντευξη τη Δευτέρα (16/03).

Με χρήση του hashtag #coronatagebuch, η 48χρονη ανεβάζει φωτογραφίες και στάτους για τις ώρες που περνά σε ένα δωμάτιο, μόνη της. Παρά το γεγονός πως ο οργανισμός της είναι αρκετά αδύναμος, έγραψε πως «είμαι σε καλά χέρια».

Liebes #coronatagebuch , wenn schon verseucht in #coronadeutschland , dann hier mit Ausblick auf den Strelasund. Meine 🦠🦠🦠 und ich sind im Krankenhaus gut aufgehoben. @reinholdmdb rockt das Zuhause. Wer hat wohl 4 Lippenstifte aber 0 Kamm mitgenommen?🙋🏻‍♀️ Bleibt gesund, Habibis. pic.twitter.com/H4UOMsUDg4

Η Πράισλερ εργάζεται σε ένα νομικό γραφείο στην πόλη Μπαρτ, στα βορειοανατολικά της Γερμανίας, ενώ δραστηριοποιείται και στα κοινά του τόπου της. Ο σύζυγός της, ο οποίος είναι ομοσπονδιακός νομοθέτης, είχε διαγνωστεί νωρίτερα από εκείνη θετικός στον ιό και είχε αποφασιστεί να παραμείνει απομονωμένος στο Βερολίνο, 299 χιλιόμετρα μακριά.

Τα παιδιά της, ένα 11 ετών και δύο (δίδυμα) 9 ετών διαγνώστηκαν αρνητικά στον κορονοϊό, αλλά οι υγειονομικές Αρχές διέταξαν να βρίσκονται σε καραντίνα στο σπίτι μαζί με τη μητέρα τους. Όταν τα συμπτώματα της 48χρονης επιδεινώθηκαν και χρειάστηκε νοσηλεία, το Σάββατο (14/03), ο σύζυγός της επέστρεψε στο Μπαρτ για να αναλάβει τη φροντίδα τους.

Εκτός από τις εμπειρίες της, μέσω tweets αναφέρθηκε και στο πώς επηρεάζεται συναισθηματικά ο άνθρωπος, σε μια εποχή που οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ανησυχούν για τον ιό, αλλά ξέρουν ελάχιστα για το πώς αυτός μπορεί να παίξει ρόλο σε προσωπικό επίπεδο στα κρούσματα.

Hey #coronatagebuch du musst jetzt mit @reinholdmdb tapfer sein🥰. Mein 3. Tag mit #coronadeutschland beginnt mit 🚑 Rettungsdienst🦠 . Ich verlasse euch mal kurz. Bleibt gesund und zuversichtlich! Ich bin es auch. In #Vorpommern sind selbst die Krankenhäuser toll. Tapfer sein 🙌🏼 pic.twitter.com/t0JHnIvduq

«Είμαι άρρωστη. Ο πνεύμονάς μου είναι σαν μία μεγάλη μάζα», έγραψε σε ένα από τα ποστ της, αλλά σε κάποια άλλα στέκεται και στα θετικά του ιού. «Κάποιος που δεν μπορεί να αναπνεύσει καλά, εξοικονομεί φαγητό. Είναι εξαντλητικό να τρως. Ο γυμναστής μου θα είναι περήφανος για το βάρος που έχασα», έγραψε με δόση χιούμορ.

Liebes #coronatagebuch das Kind hat Facetime genutzt. Wir haben gekuschelt und geküsst in #coronadeutschland Es gibt leichtere Augenblicke im Leben einer Mutter. #COVID19 pic.twitter.com/kJScKDCyJG

Πάντως, σύμφωνα με τις τελευταίες της δημοσιεύσεις, αρχίζει να αισθάνεται καλύτερα και τονίζει ότι αισθάνεται καλύτερα με τα μηνύματα συμπαράστασης που δέχεται.

Schnief 😭 #coronatagebuch nach Tagen der #Isolation halte ich gerade gute Worte auf Papier in dem Händen und im 🥰 Herzen. #coronadeutschland ist solidarisch. Grüße gehen raus an die unvergleichliche @RAinBraun Bitte NACHMACHEN: Oma, Opa, Papa, Freundinnen etc freuen sich 💌📨 pic.twitter.com/e3tg1oLV1y

— Karoline Preisler (@PreislerKa) March 18, 2020