Σε χρόνο ρεκόρ το νοσοκομείο για τον κοροναϊό, πώς είναι το εργοτάξιο την 4η ημέρα

Με εντυπωσιακούς ρυθμούς προχωρά η κατασκευή του νοσοκομείου στην Ουχάν της Κίνας για τη νοσηλεία των ασθενών που έχουν προσβληθεί από τον νέο κοροναϊό.

Συγκεκριμένα, η Ουχάν χτίζει δύο προκατασκευασμένα νοσοκομεία -το Χουοσενσάν με 700 έως 1.000 κλίνες και το Λεϊσεσνάν με δυναμικότητα 1.300 έως 1.500 κλινών.

Οι δύο εγκαταστάσεις προκατασκευασμένων κτιρίων αναμένεται να δοθούν προς χρήση στις 3 και 5 Φεβρουαρίου, αντίστοιχα.

Ένα timelapse βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει τις πυρετώδεις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για το νοσοκομείο Χουοσενσάν και την εικόνα του εργοταξίου την 4η ημέρα των εργασιών...

Timelapse video showing the 4th day of constructing Huoshenshan Hospital, a new facility providing 700 to 1,000 beds for #coronavirus patients in #Wuhan. The hospital is expected to complete on Feb 2. pic.twitter.com/tMdoVXtd1O

— People's Daily, China (@PDChina) January 27, 2020