Συναγερμός σε αεροπορική βάση στις ΗΠΑ, πληροφορίες για πυροβολισμούς

Συναγερμός έχει σημάνει στην αεροπορική βάση MacDill στην Τάμπα της Φλόριντα, στις ΗΠΑ, έπειτα από πληροφορίες για άνδρα που άνοιξε πυρ.

Αστυνομικές δυνάμεις σπεύδουν στο σημείο, όπως μετέδωσε το CBS, και η βάση αποκλείστηκε.

Η διοίκηση της βάσης επιβεβαίωσε πως σήμανε συναγερμός για πιθανούς πυροβολισμούς και η κατάσταση διερευνάται.

Δημοσιογράφος του Foxnews ανέφερε πως πιθανώς οι πυροβολισμοί έπεσαν κοντά στη βάση.

#UPDATE on situation at MacDill Air Force base: No active shooter on the base. Lockdown is in response to shots fired NEAR the base. MacDill AFB is assisting Tampa Police Department.

— Matt Jones (@TheMateoJones) January 10, 2020