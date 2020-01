Εικοσάχρονη μεταμφιεζόταν σε 16χρονο αγόρι και αποπλανούσε κορίτσια στα social media

Σάλο έχει προκαλέσει στη Βρετανία η υπόθεση της 21χρονης Gemma Watts, η οποία μεταμφιεζόταν σε αγόρι για να επιτίθεται σεξουαλικά σε κορίτσια, τα οποία γνώριζε και αποπλανούσε online.

Η 21χρονη υποδυόταν τον 16χρονο «Jake Waton» στα social media και αντάλλασσε προσωπικές φωτογραφίες με τα θύματά της πριν τα συναντήσει σε διάφορες περιοχές της Αγγλίας.

Η Watts δήλωσε ένοχη στην κατηγορία διάπραξης σεξουαλικών αδικημάτων, στα οποία εμπλέκονταν τέσσερα κορίτσια, μία 14χρονη και τρεις 15χρονες, σύμφωνα με το BBC, και αναμένεται η ποινή της από το δικαστήριο του Winchester.

Η Αστυνομία εκτιμά πως είναι πιθανό συνολικά πενήντα άτομα να έπεσαν θύματά της.

Σύμφωνα με τη Scotland Yard, η Watts χρησιμοποιούσε δικές της φωτογραφίες στους λογαριασμούς στο όνομα του Jake στο Snapchat και το Instagram κι έβαζε στο στόχαστρό της κορίτσια ηλικίας 14 έως 16 ετών ξεκινώντας με ένα like στα προφίλ τους. Χρησιμοποιούσε τη slang των εφήβων, έστελνε κολακευτικά μηνύματα στα θύματά της και μοιραζόταν μαζί τους φωτογραφίες προσωπικών στιγμών πριν τα συναντήσει από κοντά.

Όλα τα θύματά της πίστευαν πως είχαν σχέση με ένα νεαρό αγόρι μέχρι που οι αστυνομικοί τους αποκάλυψαν πως στην πραγματικότητα πρόκειται για μία ενήλικη γυναίκα.

Gemma Watts posed as 16-year-old "Jake Waton" on social media to attract her victims https://t.co/lXXx6CRhd0

— BBC Hampshire & IoW (@BBC_Hampshire) January 10, 2020