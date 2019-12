Καζακστάν: Ημέρα εθνικού πένθους η αυριανή, 15 νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους

Ημέρα εθνικού πένθους κηρύχθηκε για αύριο στο Καζακστάν, μετά το πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα στην πόλη Αλμάτι, με αεροσκάφος με 100 επιβαίνοντες να συντρίβεται πάνω σε κτίριο αμέσως μετά την απογείωσή του.

Το εθνικό πένθος κήρυξε ο πρόεδρος της χώρας Κασίμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ, ο οποίος είχε νωρίτερα τονίσει πως οι υπεύθυνοι για την αεροπορική τραγωδία θα τιμωρηθούν.

Το αεροσκάφος Fokker-100 της Bek Air συνετρίβη σήμερα λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από την Αλμάτι με προορισμό την πρωτεύουσα Νουρ-Σουλτάν με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 15 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας χαμηλού κόστους ανεστάλησαν και όλα τα Φόκερ-100 δόθηκε εντολή να καθηλωθούν στο έδαφος. Το υπουργείο Εσωτερικών διενεργεί έρευνα για ενδεχόμενες παραβιάσεις των κανονισμών ασφάλειας των πτήσεων.

Κατά τον Τλεχάν Αμπιλντάγεφ, εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας, που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων TASS, «δεκατέσσερις άνθρωποι πέθαναν επιτόπου» και άλλος «ένας υπέκυψε στο νοσοκομείο» που διακομίστηκε.

Οι δημοτικές αρχές στην Αλμάτι έκαναν νωρίτερα λόγο για άλλους 16 ανθρώπους που εισήχθησαν σε «εξαιρετικά κρίσιμη» κατάσταση σε νοσοκομεία. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ανάμεσα στα θύματα που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία είναι οκτώ παιδιά με «πολλαπλούς τραυματισμούς».

Ο διεθνής αερολιμένας της πόλης δημοσιοποίησε μέσω Facebook έναν ακόμα προκαταρκτικό κατάλογο με τα ονόματα 60 ανθρώπων που έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία.

Όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, οι αρχές ανέφεραν ότι το Φόκερ της Bek Air άρχισε να χάνει ύψος αμέσως μετά την απογείωση και τελικά συνετρίβη «σε κατοικημένη περιοχή». Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην κατεπείγουσα απομάκρυνση των κατοίκων της εξαιτίας των πολλαπλών κινδύνων.

Το δυστύχημα έγινε στην Καζάλ-του, κοινότητα που βρίσκεται βορειοανατολικά του αεροδρομίου της πόλης.

Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει εάν ανάμεσα στα θύματα είναι και κάτοικοι της περιοχής.

Η πτήση είχε προορισμό την πρωτεύουσα, που μετονομάστηκε πρόσφατα σε Νουρ-Σουλτάν (από Αστάνα), με 95 επιβάτες και πέντε μέλη πληρώματος.

At least 7 confirmed dead after plane carrying 100 people crashes into building in Almaty, Kazakhstan; the total number of casualties is not yet clear https://t.co/VrjZcVDYX7 pic.twitter.com/jG4MBaXVBZ via @BNONews

— Liveuamap (@Liveuamap) December 27, 2019