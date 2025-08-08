Ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Ιβάν Χιλ, χαρακτήρισε χθες Πέμπτη «αξιολύπητη» και «γελοία» την ανακοίνωση της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία διπλασίασε το ποσό της αμοιβής για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.

Ο Μαδούρο επανεξελέγη τον Ιούλιο του 2024 για νέα εξαετή θητεία, όμως η Ουάσιγκτον δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα, ενώ η αντιπολίτευση καταγγέλλει νοθεία στις εκλογές.

«Η αξιολύπητη ‘αμοιβή’ που δίνει η Πάμελα Μπόντι είναι το πιο γελοίο παραπέτασμα καπνού που έχουμε δει ποτέ», ανέφερε μέσω Telegram ο υπουργός Εξωτερικών Χιλ, μερικές ώρες αφού η αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της αμοιβής για τη σύλληψη του προέδρου Μαδούρο.