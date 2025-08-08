Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν δεν αναγνωρίζει την «παράνομη» επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο στην προεδρία της Βενεζουέλας πέρυσι, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι διπλασίασε το ποσό που προσφέρει για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη «σύλληψη» του σοσιαλιστή πολιτικού, φτάνοντας τα 50 εκατομμύρια δολάρια.

Η αμερικανική δικαιοσύνη τον κατηγορεί για εμπλοκή σε «διακίνηση ναρκωτικών».

«Σήμερα, το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνουν ιστορική αμοιβή 50 εκατομμυρίων δολαρίων για κάθε πληροφορία που θα οδηγούσε στη σύλληψη» του Νικολάς Μαδούρο, ανέφερε μέσω X η αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι. Η προηγούμενη αμοιβή, που είχε υποσχεθεί η προηγούμενη κυβέρνηση, ήταν 25 εκατομμύρια δολάρια.