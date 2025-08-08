Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό επαίνεσε χθες Πέμπτη την κυβέρνηση του Λιβάνου για την «θαρραλέα και ιστορική απόφαση» που έλαβε αυτή την εβδομάδα να αφοπλίσει το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, επισημαίνοντας ότι αυτή η κίνηση θα επιτρέψει στη χώρα να αποκτήσει «πλήρη εθνική κυριαρχία».

Ο κ. Μπαρό «χαιρέτισε» μέσω X την απόφαση «ενός κράτους ισχυρού, διαθέτοντος το μονοπώλιο της νόμιμης βίας, ικανού να εγγυηθεί την προστασία όλων των κοινοτήτων, την ανοικοδόμηση της χώρας που υπέστη μεγάλες καταστροφές από τον πόλεμο και την οικονομική κρίση, και να εγγυηθεί την εδαφική ακεραιότητα στα σύνορα που έχουν συμφωνηθεί με τους γείτονές του».

Ο Λίβανος και οι πολίτες του «μπορούν να υπολογίζουν στη Γαλλία», που εννοεί να σταθεί «στο πλευρό τους» σε αυτόν τον δρόμο, πρόσθεσε ο επικεφαλής της διπλωματίας της κυβέρνησης του Εμανουέλ Μακρόν.