Καζακστάν: Αεροσκάφος έπεσε σε κατοικημένη περιοχή, τουλάχιστον εννέα νεκροί

Αεροσκάφος της Bek Air με 95 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα συνετρίβη σήμερα κοντά στην πόλη Αλμάτι στο Καζακστάν, με αποτέλεσμα τουλάχιστον εννέα άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, όπως μεταδίδει το Reuters.

Το αεροσκάφος έχασε ύψος αμέσως μετά την απογείωσή του, πέρασε μέσα από έναν τσιμεντένιο τοίχο και συνετρίβη πάνω στο διώροφο κτίριο.

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ στο σημείο έσπευσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και διασώστες για να απεγκλωβίσουν επιζώντες.

Το αεροσκάφος ανήκε στην αεροπορική εταιρεία Bek Air του Καζακστάν, το οποίο διαθέτει στόλο αεροσκαφών Fokker 100.

Καθώς είναι σε εξέλιξη η έρευνα, όλες οι πτήσεις με τον συγκεκριμένο τύπο αεροσκαφών ανεστάλησαν.

«Οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν όπως προβλέπει ο νόμος» δήλωσε ο πρόεδρος του Καζακσράν Κασίμ Τοκάγιεφ, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στα θύματα της αεροπορικής τραγωδίας και τις οικογένειές τους.

At least 7 confirmed dead after plane carrying 100 people crashes into building in Almaty, Kazakhstan; the total number of casualties is not yet clear https://t.co/VrjZcVDYX7 pic.twitter.com/jG4MBaXVBZ via @BNONews

— Liveuamap (@Liveuamap) December 27, 2019