Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και το μεσημέρι με το απόγευμα στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως βορειοανατολικοί: στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ, και στο Αιγαίο τοπικά 8 έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς. Στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.