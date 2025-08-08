Η αιώνια ζωή κάποτε ήταν αποκύημα της επιστημονικής φαντασίας ή στίχοι τραγουδιών. Πλέον, όμως, αυτό έχει αλλάξει. Πλέον, όσοι διαθέτουν τα χρήματα και την επιθυμία μπορούν να δημιουργήσουν μια ψηφιακή αναπαράσταση του εαυτού τους χωρίς ημερομηνία λήξης.

Τεχνολογικοί επιχειρηματίες αναπτύσσουν με ενθουσιασμό εκδόσεις ανθρώπων βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες συνεχίζουν να «ζουν» και μετά θάνατον

Στην πλειονότητά τους, αυτή η τεχνολογία υιοθετείται από ηλικιωμένους ή ασθενείς που επιθυμούν να αφήσουν πίσω τους ψηφιακές εκδοχές του εαυτού τους μετά το θάνατο, όχι απλώς από ματαιοδοξία.

Κατά τη δημιουργία αυτών των βίντεο, που θα επιβιώσουν πέρα από τη φυσική ζωή του ατόμου, μέλη της οικογένειας συμμετέχουν ενεργά, υποβάλλοντας ερωτήσεις και προσδίδοντας μια ιδιαίτερα προσωπική διάσταση.

Για ορισμένους, ακόμη και η ψηφιακή αναπαράσταση προσφέρει μια μορφή λύτρωσης.

Μια χήρα στη Νέα Υόρκη βρήκε ανακούφιση όταν ο σύζυγός της, μέσω τεχνητής νοημοσύνης, διαβεβαίωσε πως δεν βρίσκεται στην κόλαση. Μια γυναίκα στη Γερμανία παρηγορήθηκε από μια ψηφιακή εκδοχή της μητέρας της, η οποία έμαθε πως έγινε γιαγιά.

Πέρα από την παρηγοριά που προσφέρει στα παιδιά και εγγόνια του, ο Μάικλ Στάνμπεργκ, 73 ετών, επιτυχημένος επενδυτής ακινήτων από το Σεντ Λούις, ενθουσιάζεται στην ιδέα να αφήσει πίσω του μια κληρονομιά που θα εμπνέει για πάντα.

«Θέλω να δώσω στις επόμενες γενιές την ευκαιρία να με ρωτήσουν πώς έζησα και πώς τα κατάφερα», είπε στη New York Post, αποκαλύπτοντας ότι συνεργάζεται με την τεχνολογική εταιρεία StoryFile, που προσφέρει παραγωγές υψηλού επιπέδου με οπτικοακουστικά εφέ που θυμίζουν Χόλιγουντ.

«Ίσως γίνω μέντορας. Αυτό με ενθουσιάζει.»

Ωστόσο, η τεχνολογία προκαλεί αντιδράσεις όταν χρησιμοποιείται πολιτικά και χωρίς την άδεια των εκλιπόντων.

Για παράδειγμα, ο Χοακίν Ολίβερ, ένα από τα 17 θύματα του μακελειού το 2018 σε λύκειο της Φλόριντα, «μίλησε» ξανά αυτήν την εβδομάδα μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Τζιμ Ακόστα, πρώην επικεφαλής ανταποκριτής του CNN στον Λευκό Οίκο, πήρε συνέντευξη τη ψηφιακή εκδοχή του Ολίβερ το βράδυ της Δευτέρας.

Παράχθηκε με τη συγκατάθεση του πατέρα του Μανουέλ Ολίβερ, το πρόσωπο του Χοακίν σε υπολογιστή μιλούσε με φωνή χωρίς τις συνηθισμένες ανθρώπινες τονικότητες, αλλά απαντούσε καθαρά σε ερωτήσεις. Αναφερόμενος στη βία με όπλα, είπε: «Είναι σημαντικό να μιλάμε γι’ αυτά τα ζητήματα ώστε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο μέλλον για όλους.»

Υπάρχουν, ωστόσο, ανησυχίες για την επίδραση της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης για να σχολιάσει κανείς τη βία με όπλα.

«Αυτή η χρήση της ΤΝ εκμεταλλεύεται τις περιστάσεις», δήλωσε ο Ντάνιελ Τσάπιν, ιδρυτής του Uvalde Foundation for Kids. «Αφαιρεί την ανθρώπινη πραγματικότητα ενός πολύ πραγματικού γεγονότος. Το εξασθενίζει.»

Υπάρχουν επίσης ερωτήματα σχετικά με την ηθική του να απαντά μια υπολογιστικά προσομοιωμένη μορφή σε ερωτήσεις που ο πραγματικός Ολίβερ δεν θα μπορούσε να έχει σκεφτεί.

«Αυτό το στυλ συνέντευξης δεν μπορεί με κανένα τρόπο να αντιπροσωπεύσει αυτό που θέλει να πει αυτό το παιδί», δήλωσε η Χάμι Φάριντ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ και ειδικός σε ψηφιακή εγκληματολογία, στην Washington Post. «Υπάρχουν πολλοί τρόποι να χρησιμοποιηθούν πραγματικά θύματα… χωρίς να καταφύγουμε σε τέτοια κόλπα.»

Παρά τις αντιδράσεις, η τεχνολογία κερδίζει διαρκώς έδαφος.

Πως λειτουργεί

Η διαδικασία είναι η εξής: Το άτομο που θα γίνει ψηφιακό αβατάρ βιντεοσκοπείται και δίνει συνεντεύξεις όσο ζει, παρέχοντας απαντήσεις σε πλήθος ερωτήσεων που δημιουργούν τη βάση του AI.

Μετά το θάνατο, η ψηφιακή εκδοχή εμπλουτίζεται με φωνητικά μηνύματα, γραπτά μηνύματα, ηχογραφήσεις και βίντεο από την καθημερινή ζωή.

Η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιεί αυτή τη βάση δεδομένων για να ερμηνεύσει και να συζητήσει θέματα, ακόμα και όσα δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό υλικό, επιτρέποντας στους νεκρούς να αλληλεπιδρούν με τους ζωντανούς.

Ο Τζέισον Γκάουιν, κωμικός από την Πενσυλβάνια και συν-παρουσιαστής podcast, που δίνει μάχη με καρκίνο του παχέος εντέρου, δημιουργεί μια AI εκδοχή του για να αφήσει στα παιδιά του.

«Για γάμους, αποφοιτήσεις και γενέθλια, τα παιδιά μου θα μπορούν να μιλούν μαζί μου», είπε. Η γυναίκα του, που υπέστη εγκεφαλικό μετά τη γέννα και ανάρρωσε, φτιάχνει επίσης μια ψηφιακή εκδοχή του εαυτού της.

«Αυτά τα μηνύματα είναι ήδη εκεί. Ο γιος μου βοήθησε να φτιάξουμε αυτό το πράγμα. Λέει στο AI ‘Robo Dad.’»

Προς το παρόν, η πλατφόρμα που χρησιμοποιεί ο Γκάουιν, You, Only Virtual, είναι μόνο ήχου, αλλά μέσα σε έξι μήνες θα προστεθεί και βίντεο.

«Θα είναι χρήσιμο όταν τα παιδιά μου μεγαλώσουν και θελήσουν να κάνουν μια σοβαρή συζήτηση με τον Robo Dad.»

Η You, Only Virtual χρεώνει 20 δολάρια το μήνα για φωνητική συνομιλία με αγαπημένα πρόσωπα (αλλιώς η χρήση είναι δωρεάν για στατική AI εκδοχή) και προσφέρει δωρεάν υπηρεσία κειμένου.

Ο Τζάστιν Χάρισον, CEO της You, Only Virtual, δημιούργησε την τεχνολογία όταν η μητέρα του πέθαινε.

«Η μαμά μου είναι ψηφιακά διατηρημένη», είπε στο ίδιο μέσο. «Ήταν ζωντανή όταν το φτιάχναμε. Συνάντησε τον εαυτό της ψηφιακά και ήταν μια μοναδική εμπειρία.»

Ενώ η μητέρα του ήξερε ότι θα ζήσει ψηφιακά μαζί του, για κάποιους η ψηφιακή ζωή έρχεται μετά το θάνατο, χωρίς να το γνωρίζουν.

Ο Αλεξ Κουίν, CEO της Authentic Interactions, μητρικής εταιρείας της StoryFile, επιδιώκει να δημιουργήσει εξελιγμένες AI εκδοχές ανθρώπων.

Παρά τις ηθικές ανησυχίες που εκφράζονται για την αναβίωση ατόμων που δεν το περίμεναν, ο Χάρισον δηλώνει ότι «Δεν είναι παράνομο και το συγκρίνω με το να κρατάς γράμματα για να φτιάξεις ένα βιβλίο αναμνήσεων. Η μαμά μου έφυγε. Εγώ είμαι εδώ, επιβιώνω χωρίς αυτήν. Η ανησυχία μας αφορά τους ζωντανούς.»

Ο Αλεξ Κουίν εξηγεί ότι η επόμενη γενιά της τεχνολογίας της StoryFile θα κάνει τις συζητήσεις με τους εκλιπόντες να μοιάζουν όσο το δυνατόν πιο φυσικές, σαν κλήση μέσω Zoom ή FaceTime.

Για να το πετύχουν αυτό, οι συνεδρίες της StoryFile περιλαμβάνουν φώτα, κάμερες, παραγωγό, πράσινο φόντο και συχνά οικογένεια, καθώς και την ηχογράφηση φράσεων όπως «Σε αγαπώ κι εγώ» και «Δεν έχω απάντηση γι’ αυτό τώρα», μαζί με εκατοντάδες ερωτήσεις για το παρελθόν, σημαντικές στιγμές και υποθετικές απαντήσεις για το μέλλον.

Όταν ερωτούν κάτι που δεν έχει καταγραφεί, την απάντηση αναλαμβάνει η τεχνητή νοημοσύνη.

«Με το υλικό που έχουμε, η συζήτηση φαίνεται πραγματική, αρκεί να υπάρχουν αρκετά δεδομένα για να απαντήσει», λέει ο Κουίν. «Αλλά αν ρωτήσεις τι σκέφτεται για το σημερινό Wall Street Journal, αυτό δεν υπάρχει στα δεδομένα.»

Τότε χρησιμοποιούνται προγνωστικοί αλγόριθμοι για να παραχθεί η απάντηση. «Η δουλειά μας είναι να το κάνουμε όσο πιο αυθεντικό γίνεται.»

Στο τέλος, το ζητούμενο είναι να αφήσει κανείς το δικό του αποτύπωμα στον κόσμο.

«Οι άνθρωποι αναζητούν συναισθηματική παρηγοριά μετά το θάνατο κάποιου», λέει ο Κουίν. «Για μένα όμως, δεν πρόκειται τόσο για συναισθηματική παρηγοριά, όσο για τη διατήρηση ιστοριών και αναμνήσεων που διαφορετικά θα χαθούν. Κανείς δεν θέλει να ξεχαστεί, όποιος κι αν είναι.»