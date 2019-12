Δικαίωση για Καταλανό ηγέτη από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο φυλακισμένος Καταλανός ηγέτης, Οριόλ Ζουνκέρας, ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μολονότι δεν μπορούσε να καταλάβει την έδρα του και -ως εκ τούτου- έχαιρε της ασυλίας που εγγυάται αυτή η θέση.

Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται εξαιρετικά θετική για το καταλανικό αυτονομιστικό κίνημα και τον πρώην αντιπρόεδρο της καταλανικής κυβέρνησης, ο οποίος έχει φυλακιστεί στην Ισπανία από τον Νοέμβριο του 2017 μετά τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της περιοχής.

Ο Ζουνκέρας καταδικάστηκε τον Οκτώβριο από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας σε κάθειρξη 13 ετών για στάση και διασπάθιση δημόσιου χρήματος, αναφορικά με την αποτυχημένη προσπάθεια ανεξαρτησίας της Καταλονίας.

Αν οι ισπανικές Αρχές ήθελαν να εμποδίσουν τον Ζουνκέρας να ταξιδέψει στις Βρυξέλλες για να καταλάβει την έδρα του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα έπρεπε να ζητήσουν από το Ευρωκοινοβούλιο να προχωρήσει στην άρση της ασυλίας του, σύμφωνα με το δικαστήριο και όπως μεταφέρει το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το κόμμα του, η Ρεπουμπλικανική Αριστερά της Καταλονίας (ERC), το οποίο τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας, ζήτησε την άμεση απελευθέρωσή του αμέσως μετά τη δικαίωσή του από το Δικαστήριο της Ε.Ε.

Σε μήνυμά του στο Twitter, το ERC σημειώνει επίσης ότι η δίκη του Ζουνκέρας στην Ισπανία τον Οκτώβριο θα πρέπει να ακυρωθεί μετά την απόφαση του ανώτατου αυτού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

???? The EU Court of Justice recognises that Oriol @junqueras had immunity as an elected MEP.

We demand the nullity of the trial and the immediate freedom! pic.twitter.com/vnJWmhLine

— ERC International (@ERC_INTL) December 19, 2019