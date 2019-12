Κόντρα στις ΗΠΑ για τη γενοκτονία των Αρμενίων: Η κυβέρνηση του Τραμπ δεν την αναγνωρίζει

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε σήμερα 17 Δεκεμβρίου ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων παρά την απόφαση της Γερουσίας των ΗΠΑ.

«Η θέση της κυβέρνησης δεν έχει αλλάξει. Οι θέσεις μας έχουν αποτυπωθεί στη δήλωση του Προέδρου Τραμπ για αυτό το θέμα τον περασμένο Απρίλιο» ανέφερε ο Morgan Ortagus, όπως μεταδίδουν RT και Sputnik.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου, το αμερικανικό Κογκρέσο υιοθέτησε το νομοσχέδιο για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων, με αποτέλεσμα η Τουρκία να δεχθεί ακόμη ένα χτύπημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ ήταν εκείνος που κατέθεσε το ψήφισμα, με την αναγνώριση της Αρμενικής Γενοκτονίας να υποστηρίζεται επίσης και από γερουσιαστές φίλους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Να σημειωθεί πως οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές είχαν βάλει πολλά εμπόδια, για να μην τεθεί προς ψήφιση το ψήφισμα στο Σώμα, όμως η Γερουσία το ενέκρινε σήμερα ομόφωνα.

BREAKING: Our resolution to recognize and commemorate the #ArmenianGenocide just passed the United States Senate. pic.twitter.com/TVbaneuOaq

Η Βουλή των Αντιπροσώπων είχε εγκρίνει στα τέλη Οκτωβρίου, με συντριπτική πλειοψηφία - 405 ψήφοι υπέρ, 11 κατά – το ψήφισμα με το οποίο χαρακτηρίζεται γενοκτονία η μαζική σφαγή των Αρμενίων από τους Οθωμανούς πριν από έναν αιώνα.

On @DSenFloor for the 4th time to call for unanimous consent for the passage of my #ArmenianGenocide resolution. https://t.co/RinZ53Bohr

