Ινδία: Άγριο ξύλο σε πανεπιστήμιο, εξαπλώνονται οι διαδηλώσεις για την ιθαγένεια

Αντιμέτωπος με την επέκταση των διαδηλώσεων κατά του νόμου για την ινδική ιθαγένεια και στα πανεπιστήμια είναι σήμερα ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, με βίαιες συγκρούσεις να ξεσπούν στο Νέο Δελχί.

Οι διαδηλώσεις μέχρι πρότινος είχαν επικεντρωθεί στη βορειοανατολική Ινδία και έχουν κοστίσει ως τώρα τη ζωή σε έξι ανθρώπους. Από χθες Κυριακή το βράδυ οι κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν σε πολλά πανεπιστήμια, μετά και τις ταραχές που ξέσπασαν νωρίτερα την ίδια ημέρα στο πανεπιστήμιο Τζαμία Μιλία Ισλαμία.

Διαδηλωτές και αστυνομία συγκρούστηκαν μέσα και γύρω από το πανεπιστήμιο αυτό, που θεωρείται ένα από τα καλύτερα την Ινδίας, και οι φοιτητές του οποίου είναι διαφόρων δογμάτων, όπως εξηγεί το ΑΜΠΕ.

Οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων και επιτέθηκαν στο πλήθος με γκλομπ, ενώ οι διαδηλωτές κατηγορήθηκαν ότι πυρπόλησαν τέσσερα λεωφορεία και δύο αστυνομικά οχήματα.

Βίντεο δείχνουν σκηνές χάους μέσα από το ίδιο το πανεπιστήμιο, με αιμόφυρτους φοιτητές.

Σύμφωνα με τον ινδικό Τύπο, περίπου εκατό φοιτητές και περίπου δέκα αστυνομικοί τραυματίστηκαν Ακόμη 50 άνθρωποι συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα το πρωί, αφού πέρασαν τη νύκτα σε κελιά, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Η αστυνομία δεν έκανε διαχωρισμό μεταξύ των διαδηλωτών και των φοιτητών που βρίσκονταν στη βιβλιοθήκη. Πολλοί φοιτητές και εργαζόμενοι τραυματίστηκαν» κατήγγειλε η Νάζμα Άκταρ πρύτανης του πανεπιστημίου στο πρακτορείο ANI.

Σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους φοιτητές του Τζαμία, φοιτητές διαδήλωσαν χθες το βράδυ σε πολλά ινδικά πανεπιστήμια από το Νέο Δελχί ως τη Μουμπάι και από την Χάιντεραμπάντ ως την Πάτνα.

It is not Kashmir, nor is it India’s North East. A Central University campus in New Delhi in the last few days. Must Watch: pic.twitter.com/7woE27GdKT

— Vinod K. Jose (@vinodjose) December 15, 2019