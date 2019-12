Συγγραφέας βρέθηκε στραγγαλισμένη και θαμμένη σε πλαστικές σακούλες

Στραγγαλισμένη βρέθηκε η Βρετανή συγγραφέας, Lindsay de Feliz, την περασμένη Πέμπτη, στον Άγιο Δομίνικο.

Η 64χρονη ήταν τυλιγμένη με ένα σεντόνι και πλαστικές σακούλες σε έναν ρηχό τάφο κοντά στο σπίτι της, ενώ είχε και σημάδια στραγγαλισμού, σύμφωνα με την Independent.

Ο 50χρονος σύζυγός της και ο 29χρονος γιος του, αλλά και ένας 37χρονος άνδρας, συνελήφθησαν για την υπόθεση, σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών.

Η Lindsay de Feliz ήταν συγγραφέας δύο best seller ("What About Your Saucepans?" και "Life After My Saucepans").

(φωτογραφία αρχείου)