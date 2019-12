Γενοκτονία των Αρμενίων: Η Τουρκία ζητά εξηγήσεις από τον πρέσβη των ΗΠΑ

Μια μέρα αφού η Γερουσία, μετά τη Βουλή των Αντιπροσώπων, πέρασε ψήφισμα με το οποίο αναγνωρίζεται και επίσημα η Γενοκτονία των Αρμενίων, από τις ΗΠΑ έρχεται και μια νέα εξέλιξη.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας κάλεσε τον Αμερικανό πρέσβη να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την τελευταία αυτή απόφαση της Γερουσίας, όπως αναμεταδίδει το sputniknews.com.

Η πρώτη αντίδραση του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου ήταν να κάνει λόγο για «πολιτικό σόου». Συγκεκριμένα μέσω ανάρτησης του στο twitter ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου ανέφερε: «Το ψήφισμα της Γερουσίας δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα πολιτικό σόου. Δεν είναι νομικά δεσμευτικό και δεν έχει απολύτως καμία ισχύ».

#US Senate Resolution is nothing more than a political show. It is not legally binding and it has no validity whatsoever. Those who want to exploit history for political ends are cowards unwilling to face the truth.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 12, 2019