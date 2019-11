Αεροσκάφος πάνω από την Ουάσινγκτον σήμανε συναγερμό στις Αρχές

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στις ΗΠΑ από αεροσκάφος πάνω από την πρωτεύουσα Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με το RT, το αεροσκάφος δεν ανταποκρίνεται στις κλήσεις του πύργου ελέγχου.

Εξαιτίας της έκτακτης κατάστασης έχει αποκλειστεί ο Λευκός Οίκος και έχει εκκενωθεί το Καπιτώλιο.

Lockdown at the White House. A member of the Secret Service stands guard on Jackson Place near the White House. pic.twitter.com/yhBkS3EJHl

Η περιοχή γύρω από την προεδρική κατοικία έχει αποκλειστεί και μαχητικά της Αεροπορίας των ΗΠΑ σηκώθηκαν από το έδαφος για να αναχαιτίσουν το ύποπτο αεροσκάφος που έχει εισέλθει στην απαγορευμένη περιοχή της πρωτεύουσας.

The White House is on lockdown amid reports that fighter jets have been scrambled to respond to an airspace violation in Washington. A Sputnik correspondent on the scene reports that several roads around the White House are currently closed to traffic. #WhiteHouse pic.twitter.com/aqgLU5ah6i

— Sputnik Insight (@Sputnik_Insight) November 26, 2019