Χονγκ Κονγκ: Τεταμένο κλίμα γύρω από το Πολυτεχνείο, με πραγματικές σφαίρες απειλεί η Αστυνομία

Εκτός ελέγχου κινδυνεύει να βρεθεί η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ, με επίκεντρο την περιοχή γύρω από το Πολυτεχνείο και την «πολιορκία» του.

Φιλοδημοκρατικοί διαδηλωτές πυρπόλησαν σήμερα το πρωί την είσοδο της Πολυτεχνικής Σχολής, όπου έχουν οχυρωθεί προκειμένου να εμποδίσουν την επέμβαση της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί απειλούν με χρήση «πραγματικών σφαιρών».

Οι κινητοποιήσεις στην πρώην βρετανική αποικία εδώ και περισσότερους από πέντε μήνες πέρασαν την προηγούμενη εβδομάδα σε πολύ πιο ακραία και βίαιη φάση, με αποτέλεσμα να κλείσουν σχολεία και να προκληθεί ανησυχία για το κατά πόσο είναι εφικτή η επίλυση της άνευ προηγουμένου πολιτικής κρίσης.

Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα, σύμφωνα με ανταποκριτές του AFP, προτού εμφανιστεί πυκνός καπνός από την είσοδο της Πολυτεχνικής Σχολής του Χονγκ Κονγκ (PolyU), το οποίο αυτό το Σαββατοκύριακο αναδείχθηκε σε προπύργιο των διαδηλωτών, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Protesters are hurling rocks at police officers from the rooftop of a Polytechnic University building with a catapult they built.

Νωρίτερα σήμερα η αστυνομία επιχείρησε να μπει στον χώρο του Πολυτεχνείου, που βρίσκεται στην χερσόνησο Κοουλούν, όμως απωθήθηκε από τους διαδηλωτές.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι μέλη της πυροβόλησαν τρεις φορές με πραγματικές σφαίρες τα ξημερώματα κοντά στο πανεπιστήμιο, διευκρινίζοντας ότι κανένας δεν τραυματίστηκε.

Ο χώρος του Πολυτεχνείου και η είσοδός του, που βρίσκεται κοντά στο Κρος Χάρμπορ Τάνελ –μία από τις τρεις χερσαίες εισόδους στο νησί του Χονγκ Κονγκ, που είναι κλειστή από την Τρίτη— είναι το επίκεντρο συγκρούσεων από χθες Κυριακή.

Ένδειξη του επιπέδου βίας και των νέων τακτικών που χρησιμοποιούν οι διαδηλωτές είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά τραυματίστηκε αστυνομικός στο πόδι από βέλος που έριξε ένας διαδηλωτής.

Τεθωρακισμένο όχημα της αστυνομίας πυρπολήθηκε από βόμβες μολότοφ την ώρα που οι δυνάμεις της τάξης προσπαθούσαν να ανακτήσουν τον έλεγχο πεζογέφυρας που βρίσκεται στους σταθμούς διοδίων της σήραγγας.

Η αστυνομία έχει χαρακτηρίσει την περιοχή του Πολυτεχνείου «περιοχή ταραχών» -με τη συμμετοχή σε ταραχές να τιμωρείται στο Χονγκ Κονγκ με δέκα χρόνια κάθειρξη—και έχει κλείσει τις εισόδους του, ενώ ο εκπρόσωπός της Λούις Λάου απηύθυνε αυστηρό μήνυμα μέσω Facebook.

«Ζητώ από εδώ από τους ταραχοποιούς να μην χρησιμοποιούν βόμβες μολότοφ, βέλη, αυτοκίνητα ή φονικά όπλα για να επιτεθούν στους αστυνομικούς», ανέφερε. «Αν συνεχίσουν τις τόσο επικίνδυνες ενέργειες, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να χρησιμοποιήσουμε την ελάχιστη απαραίτητη βία, περιλαμβανομένων των πραγματικών σφαιρών, για να απαντήσουμε».

Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ φέρει όπλα, αλλά τα χρησιμοποιεί σπάνια σε συγκεκριμένα περιστατικά. Μέχρι στιγμής στη διάρκεια των κινητοποιήσεων τρεις άνθρωποι έχουν χτυπηθεί από πραγματικές σφαίρες, αλλά κανένας θανάσιμα. Για να αντιμετωπίσουν τους διαδηλωτές που τους πετούν βόμβες μολότοφ και τούβλα οι αστυνομικοί προτιμούν μέχρι στιγμής τα δακρυγόνα και τις σφαίρες που είναι καλυμμένες με πλαστικό, ή αντλίες νερού.

Polytechnic University in #HongKong has been like this for the most of the day. Moves like this by the police - water cannon and stringing blue dye - aren’t doing much. pic.twitter.com/I6EEu1RR0P

