Βίντεο με τη στιγμή της μετωπικής σύγκρουσης τρένων στο Μπαγκλαντές, δεκαέξι οι νεκροί

Στους 16 ανεβάζει νεότερους απολογισμός τους νεκρούς από τη μετωπική σύγκρουση επιβατικών τρένων στο Μπαγκλαντές, από την οποία τραυματίστηκαν τουλάχιστον εξήντα άνθρωποι.

Συρμός Ιντερσίτι με προορισμό τη Ντάκα συγκρούστηκε με άλλο συρμό καθ’ οδόν προς την Τσιταγκόνγκ στην πόλη Κάσμπα στις 3 τη νύχτα τοπική ώρα, με αποτέλεσμα τρία βαγόνια να εκτροχιαστούν.

«Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Άλλοι 58 τραυματίστηκαν. Διακομίσαμε τους τραυματίες σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής» ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματικός της αστυνομίας στην περιοχή όπου έγινε το δυστύχημα.

Στέλεχος των σιδηροδρόμων ανέφερε ότι η σύγκρουση φαίνεται πως οφειλόταν σε πρόβλημα με τη σηματοδότηση, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

