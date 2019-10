Νέα Ορλεάνη: Ξενοδοχείο υπό κατασκευή καταρρέει σαν τραπουλόχαρτο

Ένα ξενοδοχείο υπό κατασκευή στο κέντρο της Νέας Ορλεάνης κατέρρευσε μπροστά στα μάτια των έκπληκτων περαστικών, αφήνοντας πολλούς τραυματίες.

Το δραματικό βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει ανθρώπους να προσπαθούν να βρουν κάποιο σημείο για να προστατευτούν την ώρα που οι τελευταίοι όροφοι του υπό κατασκευή ξενοδοχείου, πέφτουν σαν τραπουλόχαρτα

#BREAKING | A Hard Rock Hotel under construction in New Orleans collapses onto the street below https://t.co/qid4hijpIM pic.twitter.com/xxH71ycD4j

— 10News WTSP (@10NewsWTSP) 12 Οκτωβρίου 2019

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Casual, στο κέντρο της Νέας Ορλεάνης και στο σημείο έχουν σπεύσει ήδη πυροσβεστικά οχήματα και αστυνομικοί. Οι Αρχές επιβεβαίωσαν πως ότι υπάρχουν πολλές απώλειες αλλά δεν έχουν αναφέρει ακόμη αριθμό θυμάτων.

«Ήταν σαν να γλιστρούσε το τσιμέντο»

Αυτή την στιγμή γίνεται καταμέτρηση των εργατών στο εργοτάξιο. «Ήταν ένας βαθύς ήχος, κάτι σαν αεροπλάνο» δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας. «Ήταν σαν να γλιστρούσε το τσιμέντο από την κορυφή του κτιρίου προς τα κάτω» πρόσθεσε.

Το ξενοδοχείο Hard Rock Cafe Casino των 350 δωματίων, σχεδιαζόταν να ανοίξει την άνοιξη του 2020.