Ο Τραμπ καλεί τον Ερντογάν στις ΗΠΑ, διαβεβαιώνει τους Κούρδους ότι δεν τους εγκαταλείπει

Πρόκληση να επισκεφτεί τις ΗΠΑ απηύθυνε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίοπ Ερντογάν, διαβεβαιώνοντας την ίδια ώρα τους Κούρδους πως η χώρα του δεν τους έχει εγκαταλείψει.

Όπως ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα επισκεφθεί την 13η Νοεμβρίου τις ΗΠΑ, έπειτα από πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ έγραψε νωρίτερα, σε μια σειρά από tweets, ότι ο Ερντογάν επισκέπτεται τις ΗΠΑ ως «προσκεκλημένος του», υπερασπιζόμενος την απόφασή του αυτήν την εβδομάδα να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη βόρεια Συρία.

.....good health, at my request, Pastor Brunson, who had many years of a long prison term remaining. Also remember, and importantly, that Turkey is an important member in good standing of NATO. He is coming to the U.S. as my guest on November 13th. #ENDENDLESSWARS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2019

Στο μεταξύ, δύο ημέρες αφότου ανακοίνωσε την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στα τουρκικά σύνορα, στη βόρεια Συρία, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν «εγκαταλείψει» τους Κούρδους.

«Βρισκόμαστε στη διαδικασία αποχώρησης από τη Συρία, όμως δεν έχουμε σε καμία περίπτωση εγκαταλείψει τους Κούρδους που είναι ξεχωριστοί άνθρωποι και υπέροχοι μαχητές» ήταν το Tweet που έγραψε ο μεγιστάνας.

«Βοηθάμε τους Κούρδους οικονομικά (παρέχοντάς τους) όπλα», συμπλήρωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος.

We may be in the process of leaving Syria, but in no way have we Abandoned the Kurds, who are special people and wonderful fighters. Likewise our relationship with Turkey, a NATO and Trading partner, has been very good. Turkey already has a large Kurdish population and fully.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2019

Νωρίτερα, ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπερασπίστηκε τη σχέση της χώρας του με την Τουρκία, στον απόηχο των σφοδρών αντιδράσεων που προκάλεσε στους κόλπους των δύο μεγαλύτερων κομμάτων της χώρας του για την απόφασή του να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη βορειοανατολική Συρία.

«Τόσοι πολλοί άνθρωποι, με τρόπο βολικό, ξεχνούν ότι η Τουρκία είναι ένας μεγάλος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ», σημείωσε σε ένα άλλο μήνυμα στο Twitter.

Και προσέθεσε: «Είναι, επίσης, καλοί στο να συναλλάσσεται κανείς μαζί τους… Επιπλέον, και το σημαντικότερο, θυμηθείτε ότι η Τουρκία είναι ένα σημαντικό και ταμειακώς ενήμερο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ».

So many people conveniently forget that Turkey is a big trading partner of the United States, in fact they make the structural steel frame for our F-35 Fighter Jet. They have also been good to deal with, helping me to save many lives at Idlib Province, and returning, in very..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2019

Τα σενάρια της τουρκικής εισβολής στη βόρεια Συρία

Tην ώρα που όλοι περιμένουν πότε θα εισβάλει ο τουρκικός στρατός στην Συρία, ανατολικά του Ευφράτη πραγματοποιήθηκε επιχείρηση κατά θέσεων του PKK και του YPG στην περιοχή Μαλικίγιε στη συμβολή των συνόρων Τουρκίας-Ιράκ-Συρίας από τουρκικά μαχητικά σε συνεργασία με το πυροβολικό. Η επιχείρηση έγινε σε ιρακινό έδαφος αλλά έδωσε τροφή σε ειδήσεις από κουρδικές πηγές ότι η Τουρκία ξεκίνησε τις επιχειρήσεις σε συριακό έδαφος.

Οι αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων του PKK σε ιρακινό έδαφος τον τελευταίο καιρό έχουν πυκνώσει και χθες σκοτώθηκαν εννέα μέλη του PKK. Τουρκικά μαχητικά πάντως χθες έκαναν και αναγνωριστικές πτήσεις στην επίμαχη παραμεθόριο Τουρκίας Συρίας.

Αναλυτές σημειώνουν ότι πιθανά σημεία ταυτόχρονης έναρξης των επιχειρήσεων είναι το Τελ Αμπιάντ και το Ρεσουλάιν, από τα φυλάκια των οποίων αποχώρησαν και τα αμερικανικά στρατεύματα, σύμφωνα με τη Deutsche Welle. Το Tελ Αμπιάντ βρίσκεται απέναντι από το Ακτσάκαλε. Ένα τρίτο σημείο, όπου θεωρείται πιθανή μια πρώτη εισβολή, είναι από το Σουρούτς της Τουρκίας που βρίσκεται απέναντι από το Κομπάνι. Εκεί όμως βρίσκονται ακόμη αμερικανικά στρατεύματα. Εδώ και μήνες ο τουρκικός στρατός έχει μεταφέρει σε αυτές τις περιοχές τεθωρακισμένα οχήματα και πυροβολικό. Αλλά και οι κοινές περιπολίες ΗΠΑ-Τουρκίας είχαν γίνει κατά μήκος αυτών των περιοχών.

Πάντως η ανησυχία μετά τις αλλεπάλληλες αντικρουόμενες δηλώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι διάχυτη. Η προειδοποίηση ότι εάν η Τουρκία περάσει τα όρια, που δεν διευκρινίστηκε ποια είναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κατατροπώσουν την οικονομία της, οδηγούν τους αναλυτές στην σκέψη ότι μπορεί αρχικά μια επιχείρηση να μην είναι σε βάθος 30 χιλιομέτρων, όπως επιθυμεί η Άγκυρα αλλά πολύ λιγότερο.

Στο μεταξύ το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν μετά από επικοινωνία που είχαν οι υπουργοί Εξωτερικών Τουρκίας - Ιράν ανακοίνωσε ότι αντιτίθεται σε μια τουρκική επιχείρηση ανατολικά του Ευφράτη. Σήμερα την τουρκική εθνοσυνέλευση θα συζητηθεί η παράταση της έγκρισης που είχε πάρει ένα χρόνο πριν η κυβέρνηση για επιχειρήσεις του τουρκικού στρατού εκτός συνόρων σε Συρία και Ιράκ και λήγει στο τέλος του μήνα.