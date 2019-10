Anadolu: Επίσκεψη Ερντογάν στις ΗΠΑ στις 13 Νοεμβρίου

Επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις 13 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Την είδηση για τον Τούρκο ηγέτη επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

.....good health, at my request, Pastor Brunson, who had many years of a long prison term remaining. Also remember, and importantly, that Turkey is an important member in good standing of NATO. He is coming to the U.S. as my guest on November 13th. #ENDENDLESSWARS

