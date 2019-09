Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε πτώση, σύμφωνα με δημοσκόπηση

Ο Ντόναλντ Τραμπ καταγράφει μείωση της δημοτικότητάς του, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Washington Post/ABC που δημοσιοποιήθηκε σήμερα και αναδεικνύει την αυξανόμενη ανησυχία των Αμερικανών για τις οικονομικές προοπτικές της χώρας.

Η καλή υγεία της αμερικανικής οικονομίας είναι ένα από τα κεντρικά επιχειρήματα της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος θα επιδιώξει μια δεύτερη τετραετή θητεία το 2020.

«Η οικονομία μας είναι ισχυρή, η χώρα μας είναι ισχυρή, δεν ήμασταν ποτέ σε καλύτερη θέση», υποστήριξε σε βίντεο που μεταδόθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο από το Twitter.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση των Washington Post/ABC, η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ των Αμερικανών σε ηλικία ψήφου είναι 38% έναντι 44% τον Ιούνιο.

Μπορεί το 56% των Αμερικανών να εκτιμούν πως η κατάσταση της οικονομίας είναι «εξαιρετική» ή «καλή», όμως το ποσοστό αυτό είναι σαφώς μειωμένο σε σχέση με εκείνο πριν από ένα χρόνο (65%).

Εξάλλου, 6 στους δέκα Αμερικανούς εκτιμούν πως μια ύφεση είναι «πολύ πιθανή» ή «μάλλον πιθανή» μέσα στο επόμενο έτος.

Η άποψη των Αμερικανών για τον τρόπο με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ διαχειρίζεται τις εμπορικές συνομιλίες με την Κίνα είναι ιδιαίτερα σκληρή: μόνο το 35% των Αμερικανών εγκρίνουν τη δράση του, έναντι 56% που την αποδοκιμάζουν.

Άλλος ένας ανησυχητικός αριθμός για τον ένοικο του Λευκού Οίκου: το 43% των ερωτηθέντων εκτιμούν πως η οικονομική και η εμπορική πολιτική του αύξησαν τις πιθανότητες για μια ύφεση το επόμενο έτος (έναντι 16% που πιστεύουν, αντίθετα, ότι απομάκρυναν την προοπτική μιας ύφεσης).

ABC/Washington Post Poll was the worst and most inaccurate poll of any taken prior to the 2016 Election. When my lawyers protested, they took a 12 point down and brought it to almost even by Election Day. It was a Fake Poll by two very bad and dangerous media outlets. Sad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 Σεπτεμβρίου 2019