Διάγγελμα Μπόρις Τζόνσον: Δεν θέλω εκλογές, ούτε εσείς θέλετε εκλογές

Εν μέσω σεναρίων για πρόωρες εκλογές, πολιτικών αναταραχών και ύστερα από μία πολύωρη υπουργική σύσκεψη, ο Μπόρις Τζόνσον διεμήνυσε ότι δεν θα ζητήσει από την ΕΕ παράταση για το Brexit.

«Δεν θέλω εκλογές, ούτε εσείς θέλετε εκλογές», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός στο διάγγελμά του και πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται για κανένα λόγο να ζητήσω από τις Βρυξέλλες να καθυστερήσουν το Brexit».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον απέκλεισε την πιθανότητα ακόμη και να ζητήσει από τις Βρυξέλλες νέα αναβολή της αποχώρησης της Βρετανίας από την ΕΕ , προειδοποιώντας έμμεσα τους βουλευτές ότι θα αναγκαστεί να ζητήσει τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών αν δέσουν τα χέρια του για τo Brexit.

«Θέλω όλοι να ξέρουν ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση υπό την οποία θα ζητήσω από τις Βρυξέλες αναβολή: Φεύγουμε στις 31 Οκτωβρίου χωρίς "αν" και χωρίς "αλλά"».«Δεν θα αποδεχθούμε καμία απόπειρα να αθετήσουμε τις υποσχέσεις μας», είπε.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής του κοινοβουλίου για το Brexit, βουλευτής του Εργατικού κόμματος, Χίλαρι Μπεν έδωσε στη δημοσιότητα λίγο νωρίτερα την νομοθετική πρόταση που αναμένεται να χρησιμοποιήσουν τις επόμενες ώρες οι αντάρτες βουλευτές των Συντηρητικών με του βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να αποκλείσουν το Brexit χωρίς συμφωνία στις 31 Οκτωβρίου. Το νομοσχέδιο θα απαιτεί από τον Τζόνσον να ζητήσει από την ΕΕ να αναβληθεί το Brexit για τις 31 Ιανουαρίου 2020, αν, έως τις 19 Οκτωβρίου δεν έχει κατορθώσει να επιτύχει μια νέα συμφωνία με τις Βρυξέλλες, ή δεν έχει λάβει την έγκριση της βουλής για ένα Brexit χωρίς συμφωνία.

