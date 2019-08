Μετάλλιο της Ελευθερίας στον 91χρονο μύθο του μπάσκετ Μπομπ Κούζι

Το «Μετάλλιο της Ελευθερίας», την ανώτατη διάκριση για τους πολίτες στις ΗΠΑ, απένειμε ο Ντόναλντ Τραμπ στον 91χρονο μύθο του μπάσκετ Μπομπ Κούζι, ο οποίος κέρδισε έξι τίτλους NBA με τους Σέλτικς στη δεκαετία του 1950 και τη δεκαετία του '60.

Ο Τραμπ, δίνοντάς του το μετάλλιο, τον αποκάλεσε έναν παίκτη με «μοναδικό ταλέντο» που ήταν προσηλωμένος στα βήματα μιας «απίστευτης ζωής. Καθ 'όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Μπομπ ήταν μια φωνή εναντίον του ρατσισμού».

Ιδιαίτερα συγκινημένος ο Κούζι δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του κατά την ομιλία του. «Γι 'αυτό δεν πρέπει να προσκαλέσετε ηλικιωμένους κύριους στο Λευκό Οίκο. Είμαστε πολύ συναισθηματικοί...» είπε με χαμόγελο.

Καθισμένος δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ ο 91χρονος είπε ότι ήταν «ο πιο εξαιρετικός πρόεδρος» που γνώριζε μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, το οποίο επικαλείται το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο πρώην παίκτης γεννήθηκε από Γάλλους γονείς που μετανάστευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε συνέντευξή του στο NBA.com δήλωσε ότι ήταν η έβδομη πρόσκλησή του στον Λευκό Οίκο, με την πρώτη να χρονολογείται το 1954, υπό την προεδρία του Ντουάιτ Ντέιβιντ Αϊζενχάουερ

"You're one of the all-time greats in the history of sports," President @realDonaldTrump told basketball legend Bob Cousy in the Oval Office.

— The White House (@WhiteHouse) 22 Αυγούστου 2019