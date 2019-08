Πρώην βουλευτής αποκάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ «ψεύτη και επικίνδυνο»

Ο Τζο Γουόλς, συντηρητικός πρώην βουλευτής, ο οποίος σήμερα είναι παρουσιαστής μιας ενημερωτικής εκπομπής, εξετάζει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2020, αποκαλώντας τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ψεύτη και νταή, ακατάλληλο για το αξίωμα, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η ενδεχόμενη υποψηφιότητα του 57χρονου Γουόλς είναι μάλλον απίθανο να επηρεάσει το ποσοστό δημοτικότητας του προέδρου μεταξύ των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων. Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του πρακτορείου Reuters και της εταιρείας Ipsos, το 87% των Ρεπουμπλικανών εγκρίνει τις ενέργειές του.

Ο Ουίλιαμ Ουέλντ, πρώην κυβερνήτης της Μασαχουσέτης, είναι μέχρι στιγμής ο μοναδικός άλλος Ρεπουμπλικανός που διεκδικεί το χρίσμα απέναντι στον Τραμπ, όμως η υποψηφιότητά του δεν φαίνεται να έχει τύχη. Ο πρώην βουλευτής και κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας Μαρκ Σάνφορντ είχε δηλώσει τον Ιούλιο ότι εξετάζει και αυτός να θέσει υποψηφιότητα, με αφορμή όπως είπε το αυξανόμενο ομοσπονδιακό χρέος.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN σήμερα ο Γουόλς είπε ότι θα λάβει την οριστική του απόφαση μέσα σε περίπου μία εβδομάδα.

«Ο Τραμπ είναι νταής. Και είναι δειλός. Και ο μοναδικός τρόπος για να νικήσεις έναν νταή, έναν δειλό, είναι να τον εκθέσεις, να τον πλήξεις», είπε. «Αυτός ο τύπος είναι ακατάλληλος, λέει ψέματα κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του», πρόσθεσε.

