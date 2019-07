Τουλάχιστον 24 νεκροί από τη φωτιά στην Ιαπωνία: Φόβοι για περισσότερα θύματα

Αυξάνονται οι νεκροί από τη φωτιά που ξέσπασε σε στούντιο κινουμένων σχεδίων στην Ιαπωνία. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στην φωτιά που κατέστρεψε ένα στούντιο animation στην πόλη του Κιότο.

Ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί, καθώς υπάρχουν ακόμη αγνοούμενοι, ενώ 35 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, δέκα από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Συνολικά 24 νεκροί βρέθηκαν παγιδευμένοι στο ισόγειο, στους δύο επάνω ορόφους ή στις σκάλες που οδηγούσαν στην ταράτσα του κτιρίου της εταιρείας Kyoto Animation, δήλωσε εκπρόσωπος των πυροσβεστών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 10.30 τοπική ώρα και σβήστηκε τρεις ώρες αργότερα, αν και άσπρος καπνός συνέχιζε να βγαίνει από τα παράθυρα του κτιρίου, σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκα από την ιαπωνική τηλεόραση.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK μετέδωσε ότι η αστυνομία συνέλαβε έναν 41χρονο άνδρα που φώναξε «θα πεθάνετε» την ώρα που έριχνε ένα υγρό που έμοιαζε με βενζίνη γύρω από το στούντιο και του έβαζε φωτιά. Δεν είναι ξεκάθαρο αν ο άνδρας αυτός έχει κάποια σχέση με την εταιρεία.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι άκουσαν μια δυνατή έκρηξη και στη συνέχεια φλόγες εξαπλώθηκαν πολύ γρήγορα στο κτίριο. Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Αμπε δήλωσε ότι το γεγονός «είναι υπερβολικά αποτρόπαιο για να εκφρασθεί κανείς με λόγια».

