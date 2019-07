Αυξάνονται οι νεκροί από τη φωτιά στην Ιαπωνία: Άνδρας φώναζε «πεθάνετε»

Δώδεκα άνθρωποι που δεν παρουσιάζουν «καμία ένδειξη ζωής» βρέθηκαν σε στούντιο animation της εταιρείας Kyoto Animation C, το οποίο πυρπολήθηκε σήμερα 18 Ιουλίου το πρωί στο Κιότο στη δυτική Ιαπωνία, όπως έγινε γνωστό από τους πυροσβέστες.

«Δώδεκα άνθρωποι με καρδιακή ανακοπή εντοπίστηκαν στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο» του τριώροφου κτιρίου, εξήγησε εκπρόσωπος των πυροσβεστών, διευκρινίζοντας ότι πολλοί άλλοι εργαζόμενοι στο στούντιο «φαίνεται επίσης ότι δεν κατάφεραν να γλιτώσουν».

Περίπου 30 άνθρωποι που βρίσκονταν στο κτίριο την ώρα του περιστατικού εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Προσπαθούμε να βγάλουμε έξω αρκετά θύματα που είναι παγιδευμένα στο τριώροφο κτίριο, περιλαμβανομένων κάποιων που ίσως να μην είναι σε θέση να μετακινηθούν μόνοι τους», επεσήμανε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Εξάλλου τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την πυρκαγιά αυτή που φαίνεται πως οφείλεται σε εμπρησμό και η οποία ξέσπασε σήμερα περί τις 10:30 τοπική ώρα [04:30 ώρα Ελλάδας] σε ακίνητο της εταιρείας Kyoto Animation, η οποία θεωρείται πολύ επιτυχημένη στην παραγωγή τηλεοπτικών σειρών κινουμένων σχεδίων και animation.

Φωτιά στην Kyoto Animation Co: Άντρας φώναζε «πεθάνετε»

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK μετέδωσε ότι η αστυνομία συνέλαβε έναν 41χρονο άνδρα που φώναξε «πεθάνετε» την ώρα που έριχνε ένα υγρό που έμοιαζε με βενζίνη γύρω από το στούντιο. Δεν είναι ξεκάθαρο αν ο άνδρας αυτός έχει κάποια σχέση με την εταιρεία.

#UPDATE Latest on #Kyoto animation studio fire:

- ten feared dead, dozens injured

- a man taken into custody for arson

- investigation into the cause of fire underway More: https://t.co/zs24zEjvFT pic.twitter.com/A5bEhqcSAH — CGTN (@CGTNOfficial) July 18, 2019

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι άκουσαν μια δυνατή έκρηξη και στη συνέχεια φλόγες εξαπλώθηκαν πολύ γρήγορα στο κτίριο. Ο άνδρας που έχει τραυματιστεί και δέχεται τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο δεν έχει ακόμη ανακριθεί κανονικά από την αστυνομία, πρόσθεσε το NHK.

Το τηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε εικόνες που δείχνουν άσπρο και μαύρο καπνό να βγαίνει από πολλά παράθυρα του κτιρίου.