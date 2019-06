Η κυβέρνηση της Βρετανίας παραβίασε το νόμο εξάγοντας όπλα στη Σαουδική Αραβία

Σύμφωνα με σημερινή απόφαση βρετανικού δικαστηρίου, η κυβέρνηση της χώρας παραβίασε τον νόμο, λόγω του ότι εξήγαγε στρατιωτικό εξοπλισμό στη Σαουδική Αραβία. Mάλιστα, δεν εξετάστηκε καν το αν ο συνασπισμός στον οποίο έκανε την εξαγωγή, έχει παραβιάσει το ανθρωπιστικό δίκαιο, στο παρελθόν. Το «κατηγορώ» του δικαστηρίου, έχει να κάνει και με το ενδεχόμενο, ο στρατιωτικός αυτός εξοπλισμός να έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα και στον πόλεμο, στην Υεμένη.

«Το εφετείο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων της κυβέρνησης, παραβίασε τη νομοθεσία από μία σημαντική άποψη», δήλωσε ο δικαστής Τέρενς Έθερτον αλλά ωστόσο έκρινε πως οι άδειες εξαγωγής των όπλων, δεν πρέπει να ανασταλούν, αμέσως. Η Βρετανική κυβέρνηση όμως, πρέπει να επανεξετάσει την υπόθεση».

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η οργάνωση Campaign Against the Arms Trade (Εκστρατεία κατά του Εμπορίου Όπλων) που μάχεται για να σταματήσουν οι πωλήσεις όπλων στο σαουδαραβικό καθεστώς, ήταν εκείνη που είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη, εναντίον της κυβέρνησης. Όπως τόνισε ο Άντριου Σμιθ, μέλος της οργάνωσης: «Το σαουδαραβικό καθεστώς είναι ένα από τα πιο βίαια και καταπιεστικά παγκοσμίως και παρόλα αυτά επί δεκαετίες είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής βρετανικής κατασκευής όπλων».

Παρά τις διαμαρτυρίες το Υπουργείο Εμπορίου της Βρετανίας, θα ζητήσει έφεση επισημαίνοντας παράλληλα, δια στόματος της εκπροσώπου του πως: «Η απόφαση δεν σχετίζεται με το αν οι ίδιες οι αποφάσεις ήταν σωστές ή λάθος, αλλά με το αν η διαδικασία λήψης τους ήταν η προσήκουσα».