Γυμνή διαμαρτυρία στη Νέα Υόρκη έξω από τα γραφεία του Facebook

Στο κάλεσμα του αμφιλεγόμενου Αμερικανού καλλιτέχνη, Σπένσερ Τούνικ, ανταποκρίθηκαν περίπου 100 άτομα στις ΗΠΑ, σε μια γυμνή διαμαρτυρία ανδρών και γυναικών (κυρίως) που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη για τις πολιτικές λογοκρισίας του Facebook και του Ιnstagram.

Κρατώντας πλακάτ που απεικονίζουν θηλές, τα άτομα αυτά, μοντέλα στο επάγγελμα, πόζαραν όπως τους γέννησε η μαμά τους, μπροστά από τα κεντρικά γραφεία του Facebook στην αμερικανική μεγαλούπολη. Οι διαδηλωτές πέταξαν τα ρούχα τους, ξάπλωσαν στον δρόμο, με το ένα χέρι να καλύπτει τα γεννητικά τους όργανα και το άλλο να κρατά μια πανομοιότυπη «ασπίδα».

Όπως αναφέρει το CNN, η κινητοποίηση που είχε το όνομα #wethenipple οργανώθηκε από τον Τούνικ και τη Διεθνή Ένωση κατά της Λογοκρισίας (National Coalition Against Censorship -NCAC), σαν μια κίνηση διαμαρτυρίας για την πολιτική των δύο μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο καλλιτεχνικό γυμνό.

Επίσης, μέλη της οργάνωσης «Grab Them By The Ballot» («Κράτα τους από την Ψήφο») συμμετείχαν στη διαμαρτυρία. Στόχος της είναι να ενθαρρύνει τις γυναίκες να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα το 2020. Όμως, η ιστοσελίδα της λογοκρίθηκε από το Facebook, επειδή ανέβασε γυμνές εικόνες.

«Είμαστε αντίθετοι στη λογοκρισία γυναικείου καλλιτεχνικού γυμνού από τους κανονισμούς κοινότητας του Facebook και του Instagram», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η γυναικεία οργάνωση.

Σύμφωνα με τους όρους του Instagram, οι γυμνές φωτογραφίες απαγορεύονται στην ιστοσελίδα: «Ξέρουμε ότι κάποιες φορές οι άνθρωποι ίσως θέλουν να μοιραστούν γυμνές εικόνες που είναι καλλιτεχνικές ή δημιουργικές, αλλά εμείς δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε στο Instagram», διευκρινίζεται σχετικά.