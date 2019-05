Με ανέμους 200 χιλιομέτρων την ώρα σαρώνει την Ινδία ο κυκλώνας Φάνι

Στις παράκτιες περιοχές της ανατολικής Ινδίας έφτασε σήμερα ο ισχυρός κυκλώνας Φάνι, συνοδευόμενος από καταρρακτώδεις βροχές και ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 200 χιλιομέτρων την ώρα.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πολίτες χρειάστηκε να απομακρυνθούν το τελευταίο 24ωρο από τις εστίες τους, όπου κινδύνευαν, και να μεταφερθούν σε ασφαλείς περιοχές.

Ενισχυόμενος επί μέρες στη βόρεια άκρη του κόλπου της Βεγγάλης, ο κυκλώνας Φάνι χτύπησε τελικά τις ακτές του κρατιδίου Οντίσσα γύρω στις 8 το πρωί, τοπική ώρα, ξεριζώνοντας δέντρα και ρίχνοντας στύλους με ηλεκτρικά καλώδια.

The sound and the fury : here's what the landfall at Puri by #CycloneFani actually looked like..

— PIB India (@PIB_India) 3 May 2019