Εικόνες καταστροφής μετά τον ανεμοστρόβιλο στην Αλαμπάμα

Νεκρούς και συντρίμμια αφήνει πίσω του ο φονικός ανεμοστρόβιλος που «σάρωσε» την κομητεία Λι στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ, ισοπεδώνοντας τα πάντα στο πέρασμά του.

Μεταξύ των θυμάτων είναι και παιδιά, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους πως ο απολογισμός θα μεγαλώσει, καθώς είναι σε εξέλιξη οι έρευνες μέσα στα ερείπια.

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 23 σοροί.

BREAKING: At least 14 killed in Alabama tornadoes, coroner tells @kasie on @MSNBC:

"I expect that number to go higher," but survivors are still being found. https://t.co/HL0Vi9r3Q0 pic.twitter.com/8zJwq9fs6Y

— MSNBC (@MSNBC) 4 March 2019