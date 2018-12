Πραγματικότητα θα γίνει το νησί για τους «ξένους εγκληματίες»

Το δανέζικο κοινοβούλιο υπερψήφισε σήμερα τον προϋπολογισμό του 2019, στον οποίο περιλαμβάνεται και η πρόταση να κρατούνται οι ξένοι εγκληματίες σε ένα μικρό νησί.

Το σχέδιο προκάλεσε την κριτική από τον επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θεωρείται από πολλούς ότι αποτυπώνει την ολοένα και αυστηρότερη στάση της Δανίας σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση.

«Ο κόσμος θεωρεί ότι δεν είναι αυτό η λύση στα πραγματικά προβλήματα», δήλωσε πριν από την ψηφοφορία ο Μίχαελ Σμεντ, δήμαρχος της Βόρντινγκμποργκ όπου βρίσκεται το νησί.

Udviste, kriminelle udlændinge har INTET at gøre i Danmark. Indtil vi kan komme af med dem, flytter vi dem nu ud på øen Lindholm i Stege Bugt, hvor de vil have pligt til at opholde sig på det nye udrejsecenter om natten. Og der vil være politi til stede døgnet rundt. Sådan!#dkpol pic.twitter.com/YybG4zkwQi

— Dansk Folkeparti (@DanskDf1995) 30 Νοεμβρίου 2018