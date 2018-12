To στιγμιότυπο που έκλεψε την παράσταση στις συγκρούσεις «κίτρινων γιλέκων» και αστυνομίας

Ένα αρκετά περίεργο στιγμιότυπο από τις χθεσινές συγκρούσεις στη Γαλλία μεταξύ «κίτρινων γιλέκων» και αστυνομίας, κάνει το γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες.

Οι δρόμοι της Γαλλίας έγιναν πάλι πεδίο συμπλοκών, για 5η συνεχόμενη εβδομάδα, μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας.

Η διαδήλωση ήταν πολύ μικρότερη σε όγκο από τις προηγούμενες και ανάλογα μικρότερης έντασης ήταν και τα επεισόδια στο κέντρο της πρωτεύουσας της Γαλλίας, όπου έκαναν την εμφάνισή τους και ειδικές ομάδες της αστυνομίας με «πολιτικά» ρούχα και μόνο διακριτικό τα κόκκινα περιβραχιόνια.

Μία από αυτές τις ομάδες των αστυνομικών την ώρα που πετούσε δακρυγόνα και βομβίδια κρότου-λάμψης συνάντησε μία μικρή ομάδα διαδηλωτών. Τότε ξαφνικά ένας από τους αστυνομικούς διέκρινε ανάμεσα στους διαδηλωτές μια γνωστή του. Την φώναξε κοντά του, ασπάστηκαν θερμά και με χαμόγελο και συνέχισε ο καθένας… τη δουλειά του.

