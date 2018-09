Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα μεγάλη πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στη Νέα Υόρκη.

Η φωτιά ξέσπασε στο εμπορικό κέντρο Kings Plaza, και όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ ξεκίνησε από το γκαράζ.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν από ξηρά, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή πλωτών μέσων.

UPDATE: #FDNY now requesting a FIFTH alarm. Fire started at multiple vehicle on fire in parking garage. FDNY has no way of getting trucks into garage due to low ceilings. pic.twitter.com/oQoXro8JIY — Breaking911 (@Breaking911) September 17, 2018