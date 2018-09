Γιατί το New Yorker ακύρωσε την εμφάνιση του Στιβ Μπάνον στο φεστιβάλ του

Ματαίωσε το περιοδικό New Yorker, έπειτα από πιέσεις που δέχτηκε και αντιδράσεις προσκεκλημένων του, τη συμμετοχή του πρώην συμβούλου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ Στιβ Μπάνον στο φεστιβάλ που διοργανώνει κάθε χρόνο.

Ο ίδιος ο διευθυντής σύνταξης του New Yorker Ντέιβιντ Ρέμνικ είχε ανακοινώσει στο Twitter τη συμμετοχή του Μπάνον, λίγες ώρες πριν τη δημοσιοποίηση του καταλόγου των προσκεκλημένων του φεστιβάλ. Ήταν μάλιστα προγραμματισμένο να του πάρει συνέντευξη στη διάρκεια του φεστιβάλ. Ακολούθησε όμως κύμα διαμαρτυριών.

«Δεν θέλω οι αναγνώστες μας που έχουν καλή πρόθεση και τα μέλη της συντακτικής ομάδας να πιστεύουν ότι αγνόησα τις ανησυχίες τους» έγραψε στη συνέχεια ο Ρέμνικ. «Σκέφτηκα προσεκτικά, μίλησα με συναδέλφους και επανεξέτασα (το θέμα), άλλαξα γνώμη». Ο διευθυντής σύνταξης του New Yorker επεσήμανε ότι το περιοδικό έχει πάρει και στο παρελθόν συνέντευξη από τον Μπάνον και ότι θα το ξανακάνει αν υπάρξει ευκαιρία, όμως «σε ένα πιο παραδοσιακά δημοσιογραφικό πλαίσιο» και όχι από σκηνής.

A statement from David Remnick, editor of The New Yorker, explaining his decision to no longer include Steve Bannon in the 2018 New Yorker Festival. pic.twitter.com/opayiw5GQ2

— The New Yorker (@NewYorker) 3 September 2018