Η ανατριχιαστική ανακάλυψη γυναίκας σε δημόσια τουαλέτα

Μπροστά σε ένα ανατριχιαστικό θέαμα βρέθηκε μια γυναίκα στο Κερνς του Κουίνσλαντ (Αυστραλία), όταν κατά την επίσκεψή της σε δημοσία τουαλέτα εντόπισε έναν τεράστιο πύθωνα νερού παγιδευμένο στο πλαστικό κάλυμμα της τουαλέτας με το υπόλοιπο σώμα του να βρίσκεται μέσα στη λεκάνη.

Έντρομη κάλεσε έναν κυνηγό φιδιών για απομακρύνει το ερπετό, ο οποίος στη συνέχεια με ανάρτησή του στο Facebook προειδοποίησε το κοινό πως θα πρέπει πάντα να ελέγχει τις τουαλέτες καθώς κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου τα φίδια είθισται να επισκέπτονται τουαλέτες, μπάνια και εγκαταστάσεις πλυντηρίων.

«Πάντα να ελέγχετε πριν καθίσετε στην τουαλέτα. Κάθε χρόνο την ξηρή περίοδο εντοπίζουμε φίδια σε τουαλέτες, όπως επίσης και σε χώρους πλυντηρίων και μπάνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας την ανάρτησή του κάποιοι χαρακτήρισαν το περιστατικό αυτό ως τον «χειρότερο εφιάλτη», ενώ κάποιοι άλλοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως βρέθηκε το φίδι σε εκείνο το σημείο. «Χριστέ μου, όντως έρχονται μέσα από την τουαλέτα;», έγραψε κάποιος χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στην Daily Mail Australia ο κυνηγός φιδιών ανέφερε πως άφησε τον πύθωνα που βρέθηκε στην τουαλέτα σε ρυάκι, ενώ τόνισε πως πρόκειται για συχνό φαινόμενο να εντοπίζονται φίδια σε τουαλέτες.

«Εδώ και χρόνια την ξηρή περίοδο δέχομαι πολλές κλήσεις που αφορούν στον εντοπισμό φιδιών μέσα σε τουαλέτες».

