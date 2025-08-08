Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι σήμερα στην Ουάσιγκτον θα πραγματοποιηθεί μια «ιστορική σύνοδος ειρήνης», στην οποία θα συμμετάσχει ο ίδιος μαζί με τους ηγέτες του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας — δύο πρώην σοβιετικές δημοκρατίες που βρίσκονται σε διαρκή σύγκρουση επί δεκαετίες για τον έλεγχο αμφισβητούμενων εδαφών.

«Αυτά τα δυο έθνη εμπλέκονταν σε πόλεμο για πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων. Πολλοί ηγέτες προσπάθησαν να βάλουν τέλος σε αυτόν τον πόλεμο, χωρίς επιτυχία, μέχρι τώρα, χάρη στον ‘Τραμπ’», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social, αναφερόμενος στον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο και πληκτρολογώντας το επώνυμό του με κεφαλαία.

Εξήγησε ότι θα φιλοξενήσει «τελετή υπογραφής (συμφωνίας) ειρήνης» από τον αζέρο πρόεδρο Ιλάμ Αλίεφ και τον αρμένιο πρωθυπουργό Νικόλ Πασινιάν στον Λευκό Οίκο.