Παραλίγο τραγωδία στην παραλία Ποταμός στα Μάλια το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ένας τουρίστας παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει να πνιγεί.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Στο σημείο έσπευσε ναυαγοσώστης για να τον βοηθήσει, ωστόσο παρασύρθηκε και εκείνος από τα ρεύματα, με τους δύο να παρασέρνονται προς τα βράχια.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια των λουομένων, οι οποίοι παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι. Η άμεση επέμβαση ναυαγοσωστικού σκάφους του Λιμενικού Σταθμού Χερσονήσου αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς κατάφερε να προσεγγίσει και να διασώσει τόσο τον τουρίστα όσο και τον ναυαγοσώστη, μεταφέροντάς τους με ασφάλεια στη στεριά.