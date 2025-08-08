Ένας 61χρονος άνδρας πυροβόλησε θανάσιμα μια γειτόνισσα σε αγροτική περιοχή της Πενσυλβάνια την Πέμπτη και, στη συνέχεια, έστησε ενέδρα σε αστυνομικούς της πολιτειακής αστυνομίας που ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό, τραυματίζοντας δύο εξ αυτών με δεκάδες πυροβολισμούς από ημιαυτόματο όπλο, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο σύντροφος της 57χρονης Λόρι Γουάσκο κάλεσε το 911 λίγο μετά τις 11 το πρωί από το σπίτι τους κοντά στο Θόμπσον για να αναφέρει πυροβολισμούς, σύμφωνα με τον διοικητή της πολιτειακής αστυνομίας, Κρίστοφερ Παρίς. Η Γουάσκο βρέθηκε νεκρή έξω από το σπίτι της, κοντά στο όχημά της, ενώ δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για το κίνητρο της δολοφονίας.

Lori Kelsey was fatally shot by her neighbor during the Susquehanna County shooting, suspect who was later killed by Pennsylvania State Troopers. Troopers Joseph Perechinsky and William Jenkins injured in welfare check along Route 171 in Thompson Townshiphttps://t.co/P5kNkFAYPX pic.twitter.com/7uzz6U57Oy — News Channel3 Now (@newschannel3now) August 7, 2025

Ο δράστης, ταυτοποιημένος ως Καρμίνε Φάινο, 61 ετών, πυροβόλησε αρχικά τη Γουάσκο και αμέσως μετά τους αστυνομικούς Τζόζεφ Περεχίνσκι και Γουίλιαμ Τζένκινς κατά την άφιξή τους, σύμφωνα με τον Παρίς. Τα οχήματα της αστυνομίας δέχτηκαν πολλαπλές βολές.



Οι δύο αστυνομικοί νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση με σοβαρά τραύματα πρόσθεσε ο διοικητής.

«Οι αστυνομικοί εστάλησαν για να ελέγξουν την ευημερία ενός ατόμου. Υπήρχαν επίσης πληροφορίες για πυροβολισμούς. Όταν όμως έφτασαν, δέχτηκαν αμέσως πυρά και έπεσαν σε ενέδρα. Είναι πολύ τυχεροί που είναι ζωντανοί», τόνισε ο Παρίς.

Κατά την επιχείρηση, ο Περεχίνσκι εφάρμοσε επιδέσμους αιμοστασίας (τουρνικέ) στον Τζένκινς, ενώ ένας τρίτος αστυνομικός βοήθησε στη διάσωσή τους, σύμφωνα με τον διοικητή.

ο περιστατικό συνέβη περίπου 8 χιλιόμετρα βόρεια της Τόμπσον και σε απόσταση 260 χιλιομέτρων από τη Φιλαδέλφεια.

Ο Πάρις επιβεβαίωσε πως ο δράστης είναι νεκρός και ότι σύντομα θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση.

«Μπορώ να σας πω ότι ο δράστης είναι νεκρός και περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευτούν σχετικά με το τι συνέβη σήμερα», ανέφερε ο Πάρις, προσθέτοντας πως τα αστυνομικά οχήματα δέχθηκαν πολλαπλές βολές.

Η Έρικα Μιλς, κάτοικος που μένει λιγότερο από 1,5 χιλιόμετρο από το σημείο των πυροβολισμών, περιέγραψε την ημέρα ως τρομακτική για την κοινότητα, που συνήθως είναι ήσυχη.

«Είναι μια πολύ ήσυχη πόλη. Δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο», είπε.