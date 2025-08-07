Η προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή του Αγίου Θωμά, στον Δήμο Γόρτυνας Ηρακλείου, βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει οριοθετηθεί, ωστόσο στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις για να τη σβήσουν εντελώς και να προλάβουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου 2025, με το έργο των πυροσβεστών να δυσχεραίνεται από το δύσβατο της περιοχής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 88 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ στη μάχη συμμετέχουν και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση και, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απείλησε κατοικημένες περιοχές.