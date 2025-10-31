Την προσεχή εβδομάδα, και κατά πιθανότατα τη Δευτέρα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η αυτοψία της ιταλικής φρεγάτας Virginio Fasan από στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού. Το πλοίο, που αποτελεί μονάδα ανθυποβρυχιακού πολέμου της κλάσης FREMM, θα καταπλεύσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, όπου ελληνικό κλιμάκιο αξιωματικών θα επιβιβαστεί για πλου και λεπτομερή έλεγχο των συστημάτων του, της μηχανολογικής του κατάστασης και της γενικότερης εικόνας του, προκειμένου να διαπιστώσουμε πως όντως είναι αξιόμαχο ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες αγοράς του.

Θυμίζουμε ότι αντίστοιχη διαδικασία είχε προηγηθεί πριν από μερικές εβδομάδες και στην φρεγάτα Carlo Bergamini. Τότε, οι Έλληνες αξιωματικοί είχαν διαπιστώσει ότι το πλοίο βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, με πολύ καλή συντήρηση και χαμηλή καταπόνηση, κάτι που άφησε θετικές εντυπώσεις και ενίσχυσε την εμπιστοσύνη στο ιταλικό πρόγραμμα. Η αυτοψία στην Virginio Fasan τώρα, έχει σκοπό να επιβεβαιώσει τα ίδια επίπεδα ποιότητας, με έμφαση αυτή τη φορά στις ανθυποβρυχιακές δυνατότητες, που είναι και η ειδικότητα της συγκεκριμένης μονάδας.

Το συγκεκριμένο πλοίο έχει σχεδιαστεί για ανθυποβρυχιακές αποστολές (τύπου ASW). Είναι εξοπλισμένο με το σύστημα CAPTAS-4, που θεωρείται εξαιρετικά αποτελεσματικό στην υποβρύχια επιτήρηση και δράση. Επιπλέον, φέρει δύο πυροβόλα OTO 76/62 χιλιοστών STRALES, σόναρ γάστρας, ηλεκτρονικά αντίμετρα και χώρους για τη μεταφορά και επιχειρησιακή χρήση δύο ελικοπτέρων τύπου NH90 ή MH-60R. Σε μια περιοχή όπως το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος, όπου ο τουρκικός στόλος ενισχύεται με υποβρύχια χαμηλού θορύβου, η παρουσία μιας τέτοιας φρεγάτας μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα αποτροπής.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την αγοραπωλησία των δύο φρεγατών προχωρούν με ρυθμούς που χαρακτηρίζονται αρκετά γρήγοροι για τα δεδομένα τέτοιων συμφωνιών. Η Αθήνα πιέζει ώστε οι παραδόσεις να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2028. Το χρονοδιάγραμμα όμως εξαρτάται από το πότε το ιταλικό Ναυτικό θα παραλάβει τις νέες φρεγάτες τύπου FREMM EVO που έχει παραγγείλει, οι οποίες κατασκευάζονται για να αντικαταστήσουν σταδιακά τις υπάρχουσες Bergamini, χωρίς να μειωθεί προσωρινά η επιχειρησιακή ισχύς της γείτονος χώρας.

Η συμφωνία έχει μορφή «κράτος με κράτος» (G-to-G), όμως η τυπική μεταβίβαση των πλοίων αναμένεται να γίνει μέσω της Fincantieri, της ιταλικής ναυπηγικής εταιρείας που έχει κατασκευάσει τις φρεγάτες και θα αναλάβει τον ρόλο του εκτελεστικού αναδόχου. Το Μνημόνιο Κατανόησης που έχει ήδη υπογραφεί, προβλέπει παραχώρηση δύο πλοίων με δυνατότητα επιλογής για άλλα δύο, δίνοντας στην Ελλάδα την ευκαιρία να αποκτήσει στόλο με ομοιοτυπία, ενιαία υποστήριξη και κοινή λογική συντήρησης για πολλά χρόνια.

Το Πολεμικό Ναυτικό σκοπεύει να εντάξει τις Bergamini όχι ως «προσωρινή» λύση, αλλά ως μέρος του βασικού κορμού του στόλου τα επόμενα είκοσι χρόνια. Γι’ αυτό και εξετάζεται η προσαρμογή τους με κοινά όπλα και συστήματα με τις νέες γαλλικές φρεγάτες Belh@rra που θα παραλάβουμε, ώστε να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη και δικτυοκεντρική εικόνα μάχης σε θάλασσα και αέρα.

Οι δύο ιταλικές φρεγάτες, ηλικίας περίπου 15 ετών η κάθε μία, είναι πολύ νεότερες σε σχέση με τις ελληνικές φρεγάτες τύπου S που πρόκειται να αντικαταστήσουν, οι οποίες έχουν πλέον ξεπεράσει τις… τρεις δεκαετίες υπηρεσίας. Η απόκτησή τους, βέβαια, δεν θα είναι φθηνή: το κόστος για τις δύο πρώτες υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 480 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς τον οπλισμό τους και χωρίς να συνυπολογίζεται το κόστος για την εκπαίδευση των πληρωμάτων και τη λοιπή υποστήριξη. Εάν συνυπολογιστούν και αυτά μπορεί να φθάσουμε στα 800 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, οι ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για μια καλή ευκαιρία, καθώς οι επιλογές σε μεταχειρισμένα πλοία αυτού του μεγέθους και δυνατοτήτων είναι πολύ περιορισμένες στη διεθνή αγορά.

Οι FREMM έχουν και ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα: μπορούν να συνεργαστούν με όλα τα νέα μέσα που αποκτά η Ελλάδα. Είναι συμβατές με τις γαλλικές φρεγάτες Belh@rra, τα ελικόπτερα Romeo, τα μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας και άλλα συστήματα των Ενόπλων Δυνάμεων. Επιπλέον, θα φέρουν ισχυρό οπλισμό, όπως τους αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30 και τα βλήματα Exocet, κάτι που θα τις κατατάξει στις πιο ισχυρές μονάδες του ελληνικού στόλου.