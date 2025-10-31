Για «πολιτική δίωξη» έκανε λόγο στην απολογία του στο Εφετείο και ο πρωην ευρωβουλευτής της Χρυσής Αυγής, Γιάννης Λαγός ο οποίος έκλεισε τον κύκλο των απολογιών των κατηγορουμένων στην υπόθεση.

«Δεν απολογούμαι , έχω έρθει εδώ ,όπως έκανα όλα αυτά τα χρόνια , για να ακουστεί η αλήθεια» ανέφερε ο κατηγορούμενος ο οποίος δήλωσε «Έλληνας εθνικιστής» και χαρακτήρισε τον εαυτό του «Καταραμένο της γης» υποστηρίζοντας πως όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε κανένα δικαίωμα και δεν του παρείχαν τη δυνατότητα να αποδείξει την αθωότητα του . «Είμαστε οι απόκληροι του κόσμου…» τόνισε .

«Κανείς δεν θα άντεχε όσα εχουμε περάσει από το 2013… Διεκδικώ , όχι την αθώωση γιατί ξέρω ότι δεν θα αθωωθώ, αλλά να ακουστούν κάποια πράγματα… Πρέπει να ακουστούν και σε κάποια ψήγματα αλήθειας» είπε και προανήγγειλε προσφυγή

στα ευρωπαϊκά δικαστήρια .

Ο Γιάννης Λαγός σημείωσε πως όλα αυτά τα χρόνια δεν έγινε σχεδόν κανένα αίτημα των κατηγορουμένων δεκτό και εστίασε στο γεγονός πως δεν κλήθηκαν να καταθέσουν οι Αντώνης Σαμαράς και Νίκος Δένδιας .

«Πού πρωθυπουργός θα έδινε εντολή να μας βάλουν φυλακή και δεν θα είχε κληθεί να έρθει; Πώς να σεβαστώ το δικαστήριο…Ζήτησα να έρθει ο Δένδιας γιατί το αρνηθήκατε αν θέλατε να αποδοθεί δικαιοσύνη;» είπε και πρόσθεσε «Η δολοφονία Φύσσα δεν έγινε σε ερημικό σημείο αλλά σε κεντρικό με κάμερες πήγε και ζήτησε το υλικό και δεν το είδαμε ποτέ …Υπάρχει άνθρωπος που να πιστεύει πως θα ήταν ενοχοποιητικό για εμάς και θα το απέκρυπταν;».

Ο κατηγορούμενος μίλησε για εκδικητική συμπεριφορά του κράτους απέναντι του τονίζοντας πως όχι μόνο παραμένει στη φυλακή ενώ έχει εκτίσει αλλά δεν του δίνονται ούτε άδειες .

«Αν ήμουν τρομοκράτης , παιδεραστής, έμπορος ναρκωτικών θα είχα αποφυλακιστεί και εμένα δεν μου έχει δωθεί μια μέρα άδεια» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε «Εμένα δεν μου δόθηκε η δυνατότητα σε πράγματα που είχα δικαίωμα για να αποδείξω ότι είμαι αθώος…

Δεν με ενδιέφερε ποτέ η πολιτική , δεν ήμουν ποτέ ο πιο ήρεμος άνθρωπος ….Αλλά με αυτά που βιώσαμε και πρόβατο να είχατε στη θέση μου θα είχε εξαγριωθεί ….» ανέφερε ο Γιάννης Λαγός και αμφισβήτησε την αξιοπιστία των προστατευόμενων μαρτύρων μιλώντας για σκευωρία και «δίκη στοχευμένη και πολιτική» .

«Παρήλασαν μάρτυρες που δεν γνώριζαν τίποτα . Τι ηγετική ομάδα είναι αυτή που δεν έχει διαπράξει έγκλημα , δεν έχει δώσει εντολή για τίποτα … Πώς μιλάνε για την αρχή του ενός και στις καταδίκες βγήκαμε επτά ; Η δίκη και το αποτέλεσμα είναι προκαθορισμένο αυτό είναι αποδεδειγμένο» είπε.

Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο όλα άλλαξαν όταν εκλέχθηκε βουλευτής. «Κανείς δεν μου καταλόγισε τίποτα μέχρι το 2012 όταν εκλέχθηκα βουλευτής άλλαξαν τα πάντα και μεταλλάχθηκα σε τέρας και έγινα αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης …» υποστήριξε προσθέτοντας πως ουδέποτε είχε σχέση μα έκνομες πράξεις.

«Δεν παρακίνησα κανέναν να κάνει τον τιμωρό μέσα στη νύχτα …» είπε και χαρακτήρισε αλητεία την επίθεση σε βάρος των Αιγυπτίων ψαράδων.

Ο Γιάννης Λαγός παραδέχτηκε πως γνώριζε τον Γιώργο Ρουπακιά τον οποίο περίγραψε ως κυριούλη που έδειχνε «απλοϊκός και ταλαίπωρος» και τόνισε πως δεν είχε καμία σχέση με τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

«Ενημερώθηκα για τη δολοφονία λίγο μετά τα μεσάνυχτα . Έχω ζητήσει να γίνει η άρση του τηλεφωνικού μου απορρήτου . Αν βλέπατε τα μηνύματα θα βλέπατε πως δεν έχω καμία σχέση… Υπήρχε περίπτωση να είχα δώσει εντολή και να μην εμφανιστούν τα μηνύματα; Έχουν χρησιμοποιήσει ότι θέλουν, όπου θέλουν… Έχουν χρησιμοποιήσει τις κεραίες γιατί δεν έβγαινε αλλιώς» είπε αναφέροντας πως είχε πολλές επικοινωνίες που αφορούσαν τις δράσεις της τοπικής Νίκαιας . Απαντώντας σε σχετική ερώτηση υποστήριξε πως δεν θυμάται τι του είπε ο συγκατηγορούμενος του ,γνωστός ως πυρηνάρχης της Νίκαιας, στην επικοινωνία που είχαν πριν τη δολοφονία συμπληρώνοντας πως δεν γνώριζε για το μήνυμα – κάλεσμα που είχε προηγηθεί .

«Το Ρουπακιά τον γνώριζα , τον είχα δει κάποιες φορές. Προσπαθήσαμε να στήσουμε μια τοπική που είχε παρά πολύ κόσμο…» είπε και συνέχισε «Ανά δυο τρεις μήνες γίνονταν αλλαγές. Τον είχα δει έναν κυριούλη στο κυλικείο . Μου είπε ο επικεφαλής ότι είναι δραστήριος για να μπει στο πενταμελές και του είπα “αν νομίζεις ότι μπορεί να βοηθήσει ναι”. Δεν μπορούσα να ψάξω το ποιον του …Μου έδειχνε απλοϊκός , ταλαίπωρος άνθρωπο. Ήταν ενεργός στην τοπική από ένα σημείο και μετά … νομίζω ήταν και σε ανεργία εκείνο το διάστημα».

«Δεν είχα καμία ανάμιξη» είπε για τη δολοφονία Φύσσα και απέδωσε τα μηνύματα που είχε στείλει στη συνέχεια στην προσπάθεια του να «σωθεί το κόμμα της Χρυσής Αυγής… Σίγουρα δεν γνώριζα τίποτα».

Ο κατηγορούμενος πρωην ευρωβουλευτής εξέφρασε τη θέση πως «μετά τις εκλογές του 2012 , είχε χαθεί κάθε έλεγχος στη ΧΑ ήταν παρά πολύς ο κόσμος … Υπήρχε χαώδης κατάσταση και προσπαθήσαμε να τη μαζέψουμε αλλά δυστυχώς δεν το προλάβαμε…» ανέφερε .

Λίγο πριν το δικαστήριο διακόψει για τος 12 Δεκεμβρίου όποτε και θα προτείνει επι της ενοχής ή όχι των κατηγορουμένων η εισαγγελέας της έδρας ο συνήγορος του Γιώργου Ρουπακιά αναφέρθηκε στην τρισέλιδη δήλωση – απολογία που κατέθεσε στο δικαστήριο. Με αυτή ζητεί «Ταπεινά συγγνώμη για τον ανείπωτο πόνο που έχω προκαλέσει» σημειώνοντας πως δεν ήθελε να σκοτώσει και έκανε λόγο για «καταραμένη στιγμή».

«Μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω» ανέφερε και ζήτησε τη συγχώρεση της οικογένειας του Παύλου Φύσσα.