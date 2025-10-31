Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στην περιοχή του Περιστερίου λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου με την επωνυμία «8ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου Peristeri Run».

Συγκεκριμένα κατά τις ώρες 8:00-11:00, θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις παρακάτω οδούς λεωφόρους ως εξής:

Εθνάρχου Μακαρίου, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Θηβών και του παραδρόμου Λεωφ. Κηφισού και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ του παραδρόμου Λεωφ. Κηφισού και της Λεωφ. Θηβών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Κηφισού.

Σφακίων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αριστοτέλους Βαλαωρίτου και Τζων Κέννεντυ, στο ρεύμα προς Λεωφ. Θηβών.

Τζων Κέννεντυ, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σφακίων και της Λεωφ. Θηβών.

Παράδρομος Λεωφ. Κηφισού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Κ. Τσαλαβούτα.

Καρυταίνης Τσαλαβούτα, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Κηφισού και της οδού Φιλικών.

Βάμβα, μεταξύ των οδών Φιλικών και Αριστοτέλους Βαλαωρίτου.

Ραβινέ, μεταξύ των οδών Παναγή Τσαλδάρη και Ορφέως.

Ορφέως, μεταξύ των οδών Ραβινέ και Αισώπου.

Αισώπου, μεταξύ των οδών Ορφέως και Π. Τσαλδάρη.

Δεξιά λωρίδα Λεωφ. Θηβών, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τζων Κέννεντυ και Κωνσταντινουπόλεως, στο ρεύμα προς Ίλιον, με παράλληλη κίνηση των οχημάτων.

Η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.